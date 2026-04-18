陳茵媺爆女兒遺傳陳豪生意頭腦 欲創「鬼口水」品牌做最年輕CEO 莊子璇備戰《魔音女團》積極增肌

陳茵媺、翁嘉穗和老公鄔友正、莊子璇、趙式芝、王嘉慧及諸葛紫麒等，今晚（17日）到灣仔出席「仁濟醫院第59屆董事局就職晚宴」活動。另外，許志安（安仔）昨晚擔任「仁濟醫院第59屆董事局就職晚宴」表演嘉賓。不過，大會公關表示，安仔不接受傳媒訪問及攝影環節。

陳茵媺幫女兒做市場推廣

陳茵媺表示，4月是家庭生日月，包括自己、老公陳豪及女兒都是4月生日，而且女兒早於去年已經開始要求今年的生日派對主題為「鬼口水」，更表明想以「鬼口水」創造自己的品牌生意，陳茵媺開心地說：「她真的可能遺傳了爸爸做生意的頭腦，我說會幫助她做市場推廣，她真的很興奮。」陳茵媺表示，要讓小朋友從日常實際生活中的事情發掘出她的長處和興趣，若真的能成事，女兒有可能是最年輕的CEO。

莊子璇排舞3星期已有馬甲線

有份參與《魔音女團》的莊子璇表示，已經排練了三星期，前兩天剛完成拍攝，當天所有人即時一起去打邊爐，她表示，如果可以的話希望自己可以做到主唱擔當，又透露：「我嘗試在分組上揀Rap或唱歌，但也沒有分配給我。」她稱，收到公司通知，要求她減肥2至3公斤，但她怕因此變成紙板人，所以用自己的方法嘗試去增肌，她開心地說：「之前我是個不運動的人，排練了三星期舞步，發覺自己開始有肌肉及少許馬甲線出現，所以現在希望練出蜜桃臀。」