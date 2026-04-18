《復仇者5》預告曝光 羅拔唐尼「末日博士」造型首度公開

在美國拉斯維加斯舉行的CinemaCon於香港時間昨日進行最後一日的電影博覽，迪士尼影業公開新作，「末日博士」羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）與「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）現身，並公開《復仇者聯盟5》新片段，電影落實12月18日在北美上映。預告一開場，畫面來到殘破不堪的X學院，X教授站在窗邊，望向外面的撕裂空間，暗示多重宇宙危機已全面失控，他指︰「某個無法阻止的東西即將到來。」羅拔唐尼飾演的「末日博士」之後登場，其造型正式曝光。

「美國隊長」驚喜回歸

結尾見「雷神」基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）向一眾超級英雄表示末日博士的可怕，「已故」的美國隊長亦有登場，並奪去雷神的鐵鎚。基斯伊雲斯在台上向「末日博士」羅拔表示：「這個人，我不喜歡你。另外，迪士尼又公開《曼達洛人與古古》電影版終極預告，以及原創動畫《HEXED》。此外，《壯志凌雲》亦在CinemaCon上宣布將開拍第3集，湯告魯斯（Tom Cruise）和監製Jerry Bruckheimer繼續回歸，劇本亦已在撰寫中，但未透露上集的Miles Teller、Glen Powell等會否再次演出。

