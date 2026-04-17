美國歌手D4vd涉謀殺14歲少女被捕 電動車藏肢解腐屍 「Shhh...」紋身成關鍵線索

美國21歲知名歌手D4vd（David Anthony Burk）因涉嫌謀殺14歲少女Celeste Rivas Hernandez，於4月17日遭洛杉磯警方正式拘捕。其電動車內發現的腐爛肢解屍體、與死者相似的「Shhh...」手指紋身，以及受害者母親的證詞，都將他與這宗駭人聽聞的案件緊密相連。

D4vd涉嫌謀殺14歲少女

美國21歲知名歌手兼作曲家D4vd，去年9月爆出重大醜聞。其名下的電動車內，被發現藏有一具「被肢解且嚴重腐爛」的14歲少女屍體。經過警方長時間的深入調查，今日（17日）正式以涉嫌謀殺的罪名將D4vd拘捕歸案。

經確認，死者為14歲少女Celeste Rivas Hernandez。她被發現時身穿露肩上衣、黑色緊身褲，並佩戴黃色金屬耳環及手鏈。最引人注目的是，她的食指上有一個「Shhh...」紋身，這與D4vd手指上幾乎一樣的紋身驚人地相似。少女母親去年曾透露，女兒已失蹤超過一年，手上確實有此紋身，且其男友的名字正是「David」，令人高度懷疑兩人為情侶關係。

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D4vd事業停擺 已被正式拘捕

自從少女的遺體在D4vd車內被發現後，他立即取消了當時正在進行的世界巡迴演唱會，其所屬唱片公司也中止了其專輯豪華版的發行計畫。今日，D4vd遭洛杉磯警方拘留，且不得保釋，案件預計將於本月19日正式移交地方檢察官起訴。

警方透露，D4vd自案件曝光以來對此案一直保持沉默，拒絕作任何回應。然而，他的經理人此前曾對外表示，D4vd一直積極配合警方的所有調查工作。全案的真相，尚待司法程序的進一步釐清。

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