Lena回憶錄爆曾遭《紐約叻女》拍檔阿當施暴：似足野獸

美劇《紐約叻女》創作人及視后Lena Dunham近日推出回憶錄《Famesick: A Memoir》，點名批評曾與她合作《紐約叻女》的《星球大戰》男星阿當哉華（Adam Driver），指曾遭對方施暴。日前，Lena為宣傳自傳接受電視節目訪問，主持提到Lena與阿當的關係複雜，「你是他的老闆，你是《紐約叻女》這部電視劇的導演。現場會存在暴力、憤怒、浪漫的時刻，你現在感覺如何？」Lena爆阿當在拍攝劇集期間經常情緒失控，不只大聲咆哮還有暴力傾向似足野獸，令她十分不安。

Lena休息車內對台詞突發衝突

Lena憶述有一次二人在她的休息車內對台詞時，她突然忘詞，當時明明剛記熟的內容卻無法說出口，只能不斷結巴。她表示這其實與當時尚未確診的子宮內膜異位症有關，導致她出現解離狀態。她在書中寫道：「當我張口時，只發出結巴聲，直到阿當突然咆吼『快講點甚麼』，並把椅子往我身旁的牆上砸過去。」阿當又曾因不滿新髮型而在休息車牆上打出一個洞。

Lena自爆被「揈來揈去」

此外，她也談到劇中大量親密戲的拍攝過程，指出當年業界尚未普遍設有親密指導員，因此拍攝環境相對缺乏保護。她坦言被阿當在拍攝親密戲時「會把她揈來揈去」，讓原本設計好的動作失去控制。

