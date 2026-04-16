正義女神｜許紹雄與蔥頭反目兼被康華痛斥 車廂痛哭戲勁揪心觸動網民

無綫熱播劇《正義女神》逢周一至周五晚翡翠台八點半播映，昨晚（15日）一集先後審理「少女援交平台案」、「海味店盜竊案」，當中「海味店盜竊案」揭開了洪思義（許紹雄飾）與洪知行（丘梓謙飾）的父子情仇！

洪思義兩度怒摑知行

多年前知行捲入「郊野公園雙屍案」，但因關鍵證人未能出庭，在疑點利益歸於被告下知行獲判無罪釋放；加上思義身份問題，判決出爐後思義飽受各方狠批、亦因而無法再獲晉升；加上思義害怕若誤信兒子會愧對法官身份及事件中的死者，種種壓力令思義一直無法完全相信知行是無辜；加上惡性循環，知行對父親亦一直抱有敵意，導致二人關係一再走向冰點，洪官更因一時火遮眼兩度怒摑知行，言官（佘詩曼飾）見狀亦大感愕然。

許紹雄喊戲獲激讚

言官事後嘗試替洪官解開心結，洪官的一番話，徹底展現了洪官內心的矛盾：「唔係淨係自己個仔係寶貝，人哋個仔都係寶貝」、「當我哋着起件法官袍時，要更加謹慎處理每件事，如果唔係點對得住死者、點對得住我曾經審過嘅人」。默默背負著內心不少枷鎖的洪官，除要接受兒子的憎恨，還要面對太太婉萍（康華飾）不理解，昨晚洪官獨自在車廂中，邊看着昔日家庭照、邊回憶康華對他的一再痛斥，加上對知行的擔心，大感痛心無助的洪官除哭至涕淚交連、更一再用力拍打軚盤，徹底展現了角色內心壓抑多年的憤怒，配以許紹雄哀傷感爆滿的雙眼，場口極有感染力！網民：「Benz哥真係好好戲，嗰陣佢好精神唔似有病，好可惜」、「好想追頒最佳男配角畀Benz雄」。

網民讚「美食CP」有情有義

另外，丘梓謙與林俊其的CP配亦成為網民熱話，劇中阿全（林俊其飾）因父親海叔（羅鴻飾）健康告急兼被海味店老闆（魏惠文飾）乘機無理解僱，雖然如此，但阿全仍盡量騰出空間收留知行、並苦勸知行與父親修好關係！另邊廂，為了阿全父親的200萬手術費，知行不但厚著面皮四出借錢，更想過挺而走險販毒，最終因一宗交通意外被爆出藏有一百萬賊贓，並捲入「海味店盜竊案」。觀乎劇情走向，不少網民猜測阿全是案件「幕後黑手」，但知行為了義氣情願坐監也未有供出阿全，二人互撐的Broship令人極為欣賞，難怪獲網民大讚有情有義，並封二人是《正義女神》的「美食CP」（丘梓謙是「蔥頭」），（林俊其於《反黑英雄》角色叫「番茄」）：「好期待佢兩個有嘴戲」、「濃情蜜意」、「兩人眼神好曖昧」、「想食番茄蔥頭炒蛋」；對於網民的「Hehe聯想」，丘梓謙蔥頭則搞笑地回應了一句：「被發現了。」

邵展鵬飾演IT奇才中學生好搶鏡

另於「少女援交平台案」飾演IT奇才中學生彼得的邵展鵬亦非常搶鏡！向來予人感覺乖乖仔的邵展鵬，無論是利誘Ruby（梁超怡飾）進行不道德交易時的輕佻、古惑、貪婪嘴面；或是遭言官（佘詩曼飾）重判時的憤怒不甘樣，都與以往演出有極大分別及突破。還有值得留意的是，邵展鵬樣子雖然極童顏，但原來已經31歲，難得的是這個年齡穿起校服仍顯稚氣，著實是「童顏男藝人」代表。

《愛‧回家》CP未有同場

現年31歲的邵展鵬於中學時期已演出不同廣告，2016年曾到內地發展，2017年回流香港入讀第29期無綫電視藝員訓練班，曾於電影《L風暴》飾演古天樂少年版。邵展鵬除於《十八年後的終極告白2.0》飾演吳天藍一角廣為人識外，於《愛．回家之開心速遞》演富二代「高正一」亦非常出位。劇中邵展鵬非常迷戀由金城安（周嘉洛飾）假扮的「子珊」，弄致笑料百出，成為經典。故有網民搞笑留言，若果「援交案」改由周嘉洛向邵展鵬判刑，畫面將會更有趣。