王敏德胞弟Declan Wong翻紅 《賭俠2》片段於內地網掀熱話 移居海外唔同晒樣 預告將返港？

近日內地社交平台掀起一股懷舊熱潮，而焦點竟是1991年電影《賭俠2之上海灘賭聖》中的經典角色！除了周星馳、鞏俐等巨星，當年與星爺鬥法的「法國賭神Pierre Cashon」憑一句霸氣對白「我要驗牌」，時隔超過三十年突然在網絡上翻紅，令飾演該角的演員Declan Wong人氣急升。雖然香港觀眾對他並不陌生，知道他是王敏德的胞弟，但這一波熱潮卻讓許多內地網民驚覺這位「寶藏演員」，紛紛探尋他的背景。

王敏德幾年未見胞弟Declan

對於弟弟的意外翻紅，身為兄長的王敏德日前回應時顯得相當興奮。他表示自己知道弟弟獲不少內地網民愛戴，並已火速聯絡上Declan，告訴對方：「你快啲返嚟見Fans。」王敏德更透露，兄弟二人已有數年未見，非常思念對方，希望能促成此事，並爆響口說：「有機會下個月（返）！」看來，「法國賭神」回歸「驗牌」指日可待。

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王家三傑闖影圈星途各異

王敏德三兄弟均曾投身娛樂圈，大哥王盛德（Russell Wong、羅素）主要在美國發展，參演過多部荷里活電影；二哥王敏德（Michael Wong）長年活躍於香港影壇，至今仍是觀眾熟悉的面孔。相比之下，排行最細的Declan Wong星途較為平淡，僅參演過《縱橫四海》、《賭俠II上海灘賭聖》及《與鴨共舞》三部電影，而「法國賭神」已是其演員生涯中最具代表性的角色。

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Declan息影後生活寫意

Declan Wong早已淡出影圈，並在外國創辦旅遊公司，享受人生。雖然他是三兄弟中最年輕的一位，但近年留著一頭灰黑長髮的他，外貌反而比兩位兄長更顯成熟。早年他曾因髖關節受傷需以拐杖代步，但無阻他享受旅遊生活。有趣的是，他曾在IG影片中大騷花式洗牌技巧，動作如行雲流水，讓人不禁聯想起電影中的經典場面，證明「法國賭神」的功力在三十年後依然未有半分退步！