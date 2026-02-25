Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

王敏德26歲仔王躍穎繼承衣缽 「麒麟臂」加六舊腹肌闖荷里活 兩位叔伯猛料背景曝光

影視圈
更新時間：11:30 2026-02-25 HKT
發佈時間：11:30 2026-02-25 HKT

60歲型男王敏德（Michael Wong）與名模馬詩慧（Janet Ma）結婚33年，家庭生活美滿，二人育有兩女一子。近日26歲的細仔王躍穎（Kadin）在社交平台分享一輯健身成果相，其驚人的肌肉線條和健碩身材，引發網民熱議。

王躍穎半裸晒肌

王躍穎前日（23日）在IG公開的照片中，有多張半裸上身晒肌照，就算穿著緊身運動衣，都無法掩蓋其苦練已久的成果。從王躍穎清晰可見的六塊腹肌、結實的胸肌到強壯的手臂線條，體態都維持在巔峰狀態。

相關閱讀：王敏德細仔王躍穎不似父母之謎終解開 進軍荷里活繼承衣缽 曾被封爆肌版葛民輝

王躍穎其中一張照片，標示體重從去年的155磅，增至現在的167磅。王躍穎在照片下以英文寫道：「這不僅僅是在鏡子前炫耀，而是紀律有效的證明，透過正確的方式增加了12磅肌肉。」

王躍穎參加比賽

王躍穎憑「高強度訓練」，以及「持續不懈」的紀律，即使在不想動的日子裡也堅持鍛鍊，才練得Fit爆的身型。王躍穎又透露自己正在參加《Mr. Health & Fitness》比賽，並希望大家能投票支持。

相關閱讀：王敏德23歲細仔荷里活出道作辨識度高 擁6呎高健碩身形遺傳父母好基因

王躍穎因自細愛演戲，早已在美國完成演藝課程，以演員身分留在荷里活發展，透過微電影《Bloody Party》出道，繼承父業。王躍穎除了爸爸王敏德是知名演員，母親馬詩慧為名模外，兩位叔伯「羅素」王盛德（Russell Wong）及Declan Wong同是圈中人。

王盛德曾娶張天愛

「羅素」王盛德為美國演員，曾參演《喜福會》（The Joy Luck Club）、《羅密歐必死》（Romeo Must Die）、《盜墓迷城3》（The Mummy：Tomb of the Dragon Emperor）等多齣大型電影。王盛德為張天愛第四任丈夫，二人於2003年結婚，直到2012年結束9年婚姻，並在2015年與韓佳茜再婚，育有一子。至於弟弟Declan Wong在《賭俠2》中飾演法國賭神Pierre。

相關閱讀：王敏德24歲細仔王躍穎又換畫？ 分享「有料」女伴親密照疑公布戀情

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
觀塘警署23歲女督察吞槍當場死亡 周一鳴到場了解事件
00:47
觀塘警署23歲女督察吞槍當場死亡 周一鳴到場了解事件
突發
2小時前
財政預算案2026．持續更新︱陳茂波早上11時公布預算案 熱傳「派糖」措施一覽 公務員加薪有望？
財政預算案2026．直播︱成立「稅務政策諮詢委員會」檢討稅制 更好支持經濟發展
政情
58分鐘前
前TVB「御用爛仔」游飈猝逝終年57歲 好友黃文標叫救護車 送院前已呈半昏迷狀態
前TVB「御用爛仔」游飈猝逝終年57歲 好友黃文標叫救護車 送院前已呈半昏迷狀態
影視圈
4小時前
房協舉行「跨代共融在房協」啟動禮暨乙明邨跨代共融遊樂空間開幕典禮
03:00
跨代共融在房協　全方位提升社區幸福感
社會資訊
2026-02-23 08:00 HKT
財政預算案2026前瞻︱一文看清各方消息、八大焦點 「派糖」力度料增 消費券、電動車一換一凍過水？
03:01
財政預算案2026前瞻︱一文看清8大焦點 退稅差餉有望提高？消費券、電動車一換一凍過水
社會
19小時前
港人新年後「報復式飲茶」？香港各區酒樓人山人海 網民：睇街症都冇咁墟冚！
港人新年後「報復式飲茶」？香港各區酒樓人山人海 網民：睇街症都冇咁墟冚！
飲食
18小時前
港珠澳大橋生日免費遊！全程140分鐘深度觀光 登藍海豚島打卡 附港澳居民預約步驟
港珠澳大橋生日免費遊！全程140分鐘深度觀光 登藍海豚島打卡 附港澳居民預約步驟
好去處
21小時前
《中年好聲音》索爆評審海兒舊照被瘋傳 樣貌身材被質疑判若兩人 女神親回：再樣衰啲都有
《中年好聲音》索爆評審海兒舊照被瘋傳 樣貌身材被質疑判若兩人 女神親回：再樣衰啲都有
影視圈
18小時前
黃子華罕評英國不留情面 狂踩搵食艱難：我唔係詆譭 若赴當地必帶一物免淒慘
黃子華罕評英國不留情面 狂踩搵食艱難：我唔係詆譭 若赴當地必帶一物免淒慘
影視圈
2026-02-23 19:00 HKT
爆發彩票爭奪戰的OK便店店。Google Maps
彩票爭奪戰 | 顧客棄買彩票中億元 店經理下班秒買走 OK提訴訟爭奪
即時國際
23小時前