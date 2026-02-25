王敏德26歲仔王躍穎繼承衣缽 「麒麟臂」加六舊腹肌闖荷里活 兩位叔伯猛料背景曝光

60歲型男王敏德（Michael Wong）與名模馬詩慧（Janet Ma）結婚33年，家庭生活美滿，二人育有兩女一子。近日26歲的細仔王躍穎（Kadin）在社交平台分享一輯健身成果相，其驚人的肌肉線條和健碩身材，引發網民熱議。

王躍穎半裸晒肌

王躍穎前日（23日）在IG公開的照片中，有多張半裸上身晒肌照，就算穿著緊身運動衣，都無法掩蓋其苦練已久的成果。從王躍穎清晰可見的六塊腹肌、結實的胸肌到強壯的手臂線條，體態都維持在巔峰狀態。

王躍穎其中一張照片，標示體重從去年的155磅，增至現在的167磅。王躍穎在照片下以英文寫道：「這不僅僅是在鏡子前炫耀，而是紀律有效的證明，透過正確的方式增加了12磅肌肉。」

王躍穎參加比賽

王躍穎憑「高強度訓練」，以及「持續不懈」的紀律，即使在不想動的日子裡也堅持鍛鍊，才練得Fit爆的身型。王躍穎又透露自己正在參加《Mr. Health & Fitness》比賽，並希望大家能投票支持。

王躍穎因自細愛演戲，早已在美國完成演藝課程，以演員身分留在荷里活發展，透過微電影《Bloody Party》出道，繼承父業。王躍穎除了爸爸王敏德是知名演員，母親馬詩慧為名模外，兩位叔伯「羅素」王盛德（Russell Wong）及Declan Wong同是圈中人。

王盛德曾娶張天愛

「羅素」王盛德為美國演員，曾參演《喜福會》（The Joy Luck Club）、《羅密歐必死》（Romeo Must Die）、《盜墓迷城3》（The Mummy：Tomb of the Dragon Emperor）等多齣大型電影。王盛德為張天愛第四任丈夫，二人於2003年結婚，直到2012年結束9年婚姻，並在2015年與韓佳茜再婚，育有一子。至於弟弟Declan Wong在《賭俠2》中飾演法國賭神Pierre。

