賭王長房孫女何家華親吻爆肌型男 3年前再婚最新狀態惹揣測 6歲父母雙亡曾患第三期乳癌

現年50歲、已故賭王何鴻燊的長房孫女何家華（Faye Ho），於2023年與電單車錦標賽總監男友Stuart再婚，正當外界以為她終於迎來幸福時，近日她卻無預警地在社交平台上，轉發了與外籍爆肌型男的親暱合照，其中更有一張心形構圖的深情親吻照，引發外界對其婚姻狀況的無限揣測。

賭王長房孫女何家華與外籍型男接吻

相中的男主角，其社交帳號為「ronnduma」，照片由男方發布，並寫下：「From yesterday with her（從昨天和她在一起）」，何家華的轉發，讓這段關係更添疑雲。從該名大隻型男在IG分享的內容可見，他是一名模特兒，經常展示其結實腹肌。在曝光的合照中，何家華與他同樣身穿牛仔褲便服，在一個看似是天台派對的場合親密攬腰，何家華臉上掛著燦爛的笑容。另一張照片中，兩人更在城市璀璨的夜景下接吻。

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何家華幼年時父母車禍身亡

何家華被形容為「賭王家族最慘孫女」，一生經歷充滿挑戰。她6歲時因父母車禍雙亡而成為孤兒，由爺爺何鴻燊及姑姐何超雄撫養成人。2003年，她與首任丈夫Michael的世紀婚禮曾轟動一時，但婚姻僅維持6年便告終。離婚後，她獨自帶著一對子女移居英國，甚至不聘請傭人，凡事親力親為，去年更在倫敦體驗擺地攤，展現出豪門後代罕見的樸實與隨性。

何家華於2023年與車隊總監男友結婚

何家華走過婚姻失敗的低谷，至2016年她確診第三期乳癌，幸得家人支持與醫護人員的照顧，經過長達18個月的艱苦治療後，最終成功戰勝病魔。她在2021年收購英國賽車隊並創立「FHO Racing」，成為英國電單車錦標賽中唯一的女性班主。事業發光的同時，愛情也迎來春天，與任職電單車錦標賽總監男友Stuart再婚，如今卻爆出與型男的親密照片，引起網上熱話。

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