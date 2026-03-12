賭王元配黎婉華大宅罕有曝光 「皇宮級」故居內貌全公開 歐式古典風格富麗堂皇 極品古董擺設隨處見

已故賭王何鴻燊與元配黎婉華在1942年結婚，婚後兩人育有一子三女。長子何猷光與太太Suki Potier於1981年在葡萄牙車禍身亡，遺下當時年僅6歲的何家華（Faye Clementina Ho）和3歲的何家文（Sarah Ho），兩姊妹由爺爺、嫲嫲和姑姐何超雄照顧，黎婉華在2004年離世，當時何鴻燊曾說：「最愛的已去世。」其後何鴻燊為太太舉行了隆重的葬禮，不僅親自揀選墓地，更撰訃聞悼念並以「愛妻何黎婉華夫人」相稱。

甄詠珊貼上何黎婉華故居影片內貌全曝光

何黎婉華的故居位於澳門主教山（西望洋山）大宅，是一座具殖民地風格的標誌性建築，記錄了何黎婉華與何鴻燊早年的幸福生活與大房子女的成長，大宅至今無保存相當，裡裡外外都完整無缺，前TVB女星甄詠珊日前在抖音貼上一段何黎婉華故居的影片，大宅內貌全曝光。

何黎婉華故居氣派非凡

前TVB女星甄詠珊日前在抖音貼上一段何黎婉華故居的影片，有指何家大院進行家宴，片中所見，元配何黎婉華故居的入口玄關氣派非凡，地面鋪設的白色大理石上，精緻的圓形拼花圖案立刻奠定了豪宅雍容華貴的基調。牆邊的金色雕花橢圓鏡與典雅玄關桌，流露出濃厚的歐洲宮廷氣息，接着看到一個極其寬敞的宴會廳，廳內設有一張可供數十人圍坐的大型圓桌，天花板上懸掛著一盞璀璨奪目的巨型水晶吊燈，氣勢磅礴。角落裡靜靜擺放著一架黑色三角鋼琴，與古典的酒紅色皮沙發相得益彰，一道優美的弧形樓梯盤旋而上，其深色木質扶手與精緻的鐵藝欄杆，串聯起豪宅的上下空間，盡顯建築的流動之美。

黎婉華故居放滿與何鴻燊家庭舊照

何鴻燊與黎婉華的家庭舊照不時閃現，飯廳則呈現出截然不同的格調，地面採用了極具視覺衝擊力的黑白菱格紋大理石，而天花板上巨大的彩繪玻璃天窗，則成為整個空間的靈魂。淡雅的花卉圖案在天窗上綻放，將自然光溫柔地引入室內，營造出明亮而溫馨的家庭氛圍。這裡設有西式長餐桌和一個設備齊全的吧台。同時還看到充滿濃厚中式韻味的書房，巨大的深色實木雕花辦公桌與配套的太師椅，背後的大型博古架上，不僅陳列著各種珍貴擺件，還有何鴻燊先生獲得的眾多獎杯，牆上懸掛的書法作品，影片最後展示了豪宅的夜景，可以看到一個帶有水中照明的私家泳池，周圍環繞著花草和多層次的庭院設計。

黎婉華有「澳門街第一美人」美譽

元配黎婉華素有「澳門街第一美人」的美譽，出身於葡萄牙顯赫的家族，先祖是葡萄牙高官，其祖父黎登是當時澳門唯一一位公證律師，19歲的何鴻燊邂逅17歲的黎婉華，隨即一見鍾情，賭王立即展開強烈追求，立即苦學葡萄牙語，幾經努力終於抱得美人歸。黎婉華為何鴻燊誕下三女一子，可惜在1973年，黎婉華染上結腸炎，令她要長期睡床，只能吃流質食物，體重從115磅跌至70磅，美顏亦因病而受到影響，其後，她再次遇到車禍，就連話都無法好好的講，但最令黎婉華痛心，是1981年獨子何猷光和妻子Suki Potier在葡萄牙發生重大車禍雙雙英年早逝，終年33歲。其後何鴻燊因太太常年患病，於是向她提出納妾要求，黎婉華從不看中文報導，而且患病後處事低調，何鴻燊並未有因納妾厚此薄彼，對元配黎婉華情深義重。