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林明禎60歲媽媽身材好過女兒 穿火辣透視裝若隱若現 網民激讚：史上最強美魔女

影視圈
更新時間：22:30 2026-04-15 HKT
發佈時間：22:30 2026-04-15 HKT

現年35歲的大馬女神林明禎，以其甜美精緻的五官，以及魔鬼身材，俘虜不少粉絲。然而，近日網上焦點卻從她轉移到了她的母親身上。日前適逢林媽媽60歲大壽，其凍齡美貌和火辣身材，經大女兒林詩枝的社交平台曝光，瞬間震撼全網，網民驚呼：這家族的基因實在太強大。

林明禎媽媽慶祝60歲生日

林明禎的姊姊林詩枝在IG上，分享了數張為母親慶生的照片，並寫下「Happy 60 mom」。在照片中，一張在泳池邊拍攝的生活照最為矚目，林媽媽身穿一件白色的薄紗透視長袖上衣，內搭黑色bra，大方地展現了她纖瘦而凹凸有致的完美曲線，更令人驚訝的是，她皮膚緊致，臉上幾乎看不到任何歲月留下的痕跡，散發出的優雅氣質和年輕活力，完全不像一位已屆花甲之年的長者。

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林明禎媽媽凍齡外貌引起網民討論

林明禎媽媽「透視裝」美照一出，立刻引發網民暴動。大家對林媽媽的真實年齡感到難以置信，紛紛湧入留言區表達震驚：「媽保養得太好了吧！」、「睇落似兩姊妹」、「難怪女兒們都這麼漂亮」，網民驚訝於林媽媽的美貌及身材，激讚她是史上最強凍齡美魔女。

林明禎來自單親家庭跟隨母姓

林明禎完美地遺傳了母親的優良基因外，林明禎的堅韌性格，都與母親的經歷密不可分。林明禎出生於檳城，9歲時父母離異，她與姊姊和兩個弟弟便跟隨母親生活，並全部改姓「林」。當年，林母為了養家糊口，不得不獨自前往新加坡打工，年僅9歲的林明禎便扛起「姊代母職」的重任，在家中照顧年幼的弟弟，塑造了她獨立堅強的性格。

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