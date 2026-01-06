Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

林明禎慳家翻著「戰衣」賀四弟結婚 因XX喊到喉嚨破掉

影視圈
更新時間：23:00 2026-01-06 HKT
發佈時間：23:00 2026-01-06 HKT

35歲「大馬女神」林明禎自與MIRROR成員Edan（呂爵安）傳緋聞後，曝光率大減。不過林明禎家有喜事，2024年因三弟結婚榮升「二姑奶」後，最細的胞弟亦成為人夫，林明禎前日（4日）在社交網公開弟弟婚禮的花絮，分享喜悅。

林明禎回憶把屎把尿

林明禎貼出多張婚禮現場的影片及照片，開心留言：「昨天是我們家最寶貝的小寶弟的大日子，家裏再多了一位家人，兩個弟弟怎麼都那麼幸運娶到這麼漂亮的老婆。」林明禎又指時間過得太快：「原本還是一個baby整天抱在懷裡，半夜還要背著你在客廳走來走去哄你睡覺，每天要追著你餵你吃飯，把屎把尿，現在長這麼大個還擁有屬於自己的幸福。一定要幸福，互相扶持，甜甜蜜蜜」，祝福胞弟。

相關閱讀：林明禎包到冚睇Edan呂爵安尾場 同「未來奶奶」互動曝光 「婆媳關係」極良好

林明禎對兩個弟弟沒有厚此薄彼，在兩兄弟的婚禮上，林明禎穿上同一身打扮，明顯「舊裙新着」。林明禎身上的白色長裙，貼身露側腰剪裁設計，大晒玲瓏好身材。而另一條吊帶裙雖然沒有換上，但林明禎亦挑選同色系打扮，可見心思。

林明禎感動落淚

林明禎弟弟的婚禮，現場布置成花海，賓客坐在兩旁，一對新人進場時，林明禎已感動落淚。一對新人又在場中間起舞，林明禎弟弟又抱起新婚妻，大晒甜蜜。林明禎見狀一度忍不住尖叫，還笑稱：「HuiHui太美了，喊到喉嚨破掉」。另一影片又見到婚禮後，林明禎一家人High爆跳舞，玩得盡興。

相關閱讀：「大馬女神」林明禎見證三弟結婚！全家極高顏值 林母榮升奶奶旗袍look索爆搶鏡

林明禎三弟2024年結婚：

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
港版支付寶匯款內地要申報資金來源？高手教路：申報填「呢兩個字」就得 網民力推2大「零成本」替代方案｜Juicy叮
港版支付寶匯款內地要申報資金來源？高手教路：申報填「呢兩個字」就得 網民力推2大「零成本」替代方案｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
連鎖快餐店推$20早餐！煎韭菜餃/糯米雞大劈價 全港分店外賣供應
連鎖快餐店推$20早餐！煎韭菜餃/糯米雞大劈價 全港分店外賣供應
飲食
12小時前
陳庭欣廿字回應大屋搬細屋 親爆「東張男神新歡」真實關係 《東周刊》獨家爆跟十億男友分手真相
01:24
陳庭欣廿字回應大屋搬細屋 親爆「東張男神新歡」真實關係 《東周刊》獨家爆跟十億男友分手真相
影視圈
7小時前
萬千星輝頒獎典禮2025丨龔慈恩台下對王敏奕說三字 神級演技敗給後輩 女配角獎賽果成熱話
萬千星輝頒獎典禮2025丨龔慈恩台下對王敏奕說三字 神級演技敗給後輩 女配角獎賽果成熱話
影視圈
2026-01-05 19:30 HKT
機場快綫長者半價！即日起至3月1日 符合1條件車費全免
機場快綫長者半價！即日起至3月1日 符合1條件車費全免
生活百科
2026-01-05 17:45 HKT
尋秦記丨向華強爆古天樂拍《尋秦記》內幕 陷財困險睡天橋底？ 一原因豪擲2000萬力撐
尋秦記丨向華強爆古天樂拍《尋秦記》內幕 陷財困險睡天橋底？ 一原因豪擲2000萬力撐
影視圈
11小時前
食安中心籲不要食用雀巢能恩、惠氏ILLUMA等21個批次嬰幼兒配方奶粉 疑或受蠟樣芽孢桿菌污染。網圖
食安中心籲不要食用雀巢能恩、惠氏ILLUMA等21個批次嬰幼兒配方奶粉 疑或受蠟樣芽孢桿菌污染（附批次資料）
社會
3小時前
東張西望｜女兒指證母手機充斥通姦床照  六旬翁慘白養便宜仔女  有家歸不得報警：佢會有報應
東張西望｜女兒指證母手機充斥通姦床照  六旬翁慘白養便宜仔女  有家歸不得報警：佢會有報應
影視圈
2小時前
太子老字號燒味舖$60乳豬飯爆紅！網民大讚：皮脆肉嫩 夏韶聲/周潤發都是常客
太子老字號燒味舖$60乳豬飯爆紅！網民大讚：皮脆肉嫩 夏韶聲/周潤發都是常客
飲食
2026-01-05 19:33 HKT
前《愛回家》性感人妻自揭身體出問題 兩大主要部位受傷達嚴重程度 曾因「太暴露」反擊網民
前《愛回家》性感人妻自揭身體出問題 兩大主要部位受傷達嚴重程度 曾因「太暴露」反擊網民
影視圈
7小時前