林明禎慳家翻著「戰衣」賀四弟結婚 因XX喊到喉嚨破掉

35歲「大馬女神」林明禎自與MIRROR成員Edan（呂爵安）傳緋聞後，曝光率大減。不過林明禎家有喜事，2024年因三弟結婚榮升「二姑奶」後，最細的胞弟亦成為人夫，林明禎前日（4日）在社交網公開弟弟婚禮的花絮，分享喜悅。

林明禎回憶把屎把尿

林明禎貼出多張婚禮現場的影片及照片，開心留言：「昨天是我們家最寶貝的小寶弟的大日子，家裏再多了一位家人，兩個弟弟怎麼都那麼幸運娶到這麼漂亮的老婆。」林明禎又指時間過得太快：「原本還是一個baby整天抱在懷裡，半夜還要背著你在客廳走來走去哄你睡覺，每天要追著你餵你吃飯，把屎把尿，現在長這麼大個還擁有屬於自己的幸福。一定要幸福，互相扶持，甜甜蜜蜜」，祝福胞弟。

林明禎對兩個弟弟沒有厚此薄彼，在兩兄弟的婚禮上，林明禎穿上同一身打扮，明顯「舊裙新着」。林明禎身上的白色長裙，貼身露側腰剪裁設計，大晒玲瓏好身材。而另一條吊帶裙雖然沒有換上，但林明禎亦挑選同色系打扮，可見心思。

林明禎感動落淚

林明禎弟弟的婚禮，現場布置成花海，賓客坐在兩旁，一對新人進場時，林明禎已感動落淚。一對新人又在場中間起舞，林明禎弟弟又抱起新婚妻，大晒甜蜜。林明禎見狀一度忍不住尖叫，還笑稱：「HuiHui太美了，喊到喉嚨破掉」。另一影片又見到婚禮後，林明禎一家人High爆跳舞，玩得盡興。

