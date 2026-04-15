香港拳王私家車春宮片流出 女主角「癲癲」為本土AV女優 曾上ViuTV節目稱遭落藥家暴

香港網上討論區及社交平台近日瘋傳一段長約14秒的不雅影片，片中一對男女在私家車內疑似進行口交，行為露骨，影片曝光後迅即引起軒然大波。片中男女主角的身份隨後被網民認出，分別是30歲的香港AV女演員黃雅君（癲癲）及31歲的「香港拳王」羅祖勝（四海），事件令輿論嘩然。

拳王車內激戰兼施暴

該段瘋傳的影片顯示，在一輛深色私家車的司機位上，一名金髮戴太陽眼鏡的男子正將手放在副駕駛座一名金髮女子的頭上，而該名身穿黑色性感背心的女子，其頭部則在男方下體位置有所動作。影片後段更出現驚人畫面，男方在「完事」後竟朝女方臉上狠摑兩巴，再抓住其頸部向後推，疑似有進一步的暴力行為。

相關閱讀：素海霖懶理被標籤「做雞」寸爆回應：得唔到就當人哋係 身心疲累靠一招自癒

網民斥二人道德淪亡

影片內容極具爭議，引來大批網民怒轟，直斥二人行為「道德淪亡」、「要搞返屋企搞啦！公眾地方嚟㗎！」，認為相關行為已觸犯法例，「公眾地方行為不檢，拉得」。不過，也有網民質疑影片的真實性，認為「明顯搏流量」、「似拍緊片多啲」，懷疑事件純屬為博取關注而「擺拍」。

癲癲曾上ViuTV節目自爆被暴打

隨著事件發酵，女主角的身份很快被起底。現年30歲的黃雅君（癲癲）是香港本土AV女演員，同時也是一名Twitch實況主。令人意外的是，她曾在2025年4月播出的ViuTV清談節目《怨女俱樂部》中擔任嘉賓，大談自己「遇人不淑」的慘痛經歷，包括曾被前男友下藥及暴力毆打，當時她的分享曾引發社會對「毒性關係」的廣泛討論。

癲癲稱拍AV因「性渴求」

這位昔日的「受害者」在2025年7月受訪時，坦承投身AV界的原因是出於個人選擇。她表示：「因為本身我都有表演慾，加上機緣巧合有得做呢樣嘢，同埋可以推動到香港，於是就嘗試去做。」當被問及是否因對性有渴求而入行時，她直認不諱：「都係㗎，承認自己都大食，而家依然都keep住好大食，冇停過。因為30歲如狼似虎嘛。」

公眾地方猥褻行為或可囚6個月

無論影片是真實發生還是擺拍，其行為都可能觸犯法例。根據香港《刑事罪行條例》第148條「在公眾地方的猥褻行為」，任何人在公眾地方或公眾可見情況下，猥褻暴露其身體任何部份，即屬犯罪，一經定罪，最高可被罰款2,000港元及監禁6個月。此外，根據《淫褻及不雅物品管制條例》第21條，任何人如在香港發布淫褻物品，不論是否知情，均屬犯罪，最高可判處罰款100萬港元及監禁3年。法律專家提醒，即使事件純屬「擺拍」，只要內容涉及在公眾地方作出不雅行為，同樣可能構成刑事罪行。

相關閱讀：港金腰帶拳王旺角派錢打人 5人捱窩心拳僅獲$XXX 有人中拳不適 大律師：或涉刑事｜Juicy叮