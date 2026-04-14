徐淑敏老公聯手外資打造27億娛樂王國 黃浩：佢哋都對李佳芯有興趣 再點名兩位香港演員

43歲視后李佳芯（Ali）去年宣布離開效力多年的TVB後，除了積極轉型開設YouTube頻道兼自組工作室外，李佳芯獲前港姐徐淑敏（現名徐菁遙、Suki）商人老公黃浩的賞識簽了三部電影合約，李佳芯將強勢進軍電影界。

黃浩稱已達成27億港元合作計劃

黃浩近日又有新動作，稱已獲「Black Deer Entertainment」創辦人兼管理合夥人Poya Shohani 正式確認，達成27億港元的合作計劃，聯手打造東西方交流的開拓文化娛樂、藝術及體育產業版圖。

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黃浩與Black Deer Entertainment合作

黃浩表示很開心今次與Black Deer Entertainment合作：「我覺得香港有好多IP，好多題材可以發展，全球華人嘅market 好大，我哋想拍東、西方市場有興趣嘅內容，除咗會製作電影，亦會拍攝電視劇，電影仲會安排喺串流平台播出。Black Deer Entertainment係主要投資方，擁有話事權，不過我哋說服咗佢哋拍劇，而且大部份戲嚟香港拍，所以喺亞洲區方面用邊啲演員或者喺邊度拍攝外景，我都建議。由於好多戲劇都以英語為主，所以會搵啲流利英語嘅演員，好似伍允龍、張曦雯都會合作，佢哋都對李佳芯也好有興趣，而家仲同藝人斟洽中，希望可以合作。」

而Black Deer Entertainment回覆香港傳媒時亦證實與黃浩有合作，已簽署初步協議。根據報導指，該計劃由前瑞銀投資銀行家蘇漢明參與促成，旨在結合東西方歷久不衰的知識產權（IP），例如將「蜘蛛俠」、「蝙蝠俠」這類超級英雄概念，與中、港、日、韓等亞洲地區的經典IP融合，製作成面向全球發行的亞洲版英語荷里活電影。

此合作將會與香港的上市公司聯手，利用其發行網絡將作品推向內地及亞洲市場。除了電影製作，計劃亦涵蓋相關的商品開發，期望能全面重振香港影壇的國際影響力。

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李佳芯在電影世界「歸零」重新學習

另一方面，李佳芯憑電影《金童》入圍第44屆香港電影金像獎「最佳新演員」，她形容今次獲得提名就像取得「入場券」，象徵正式進入電影圈，並揚言在電影世界會以「歸零」的心態重新學習：「我好想用入場券來形容，感覺係話畀自己知你有一張入場券，代表住你曾經有一個作品得到提名，拎咗呢張入場券，你可以行入去，往後要用全新嘅態度，思維，狀態去迎接全新的領域，去繼續尋找、發掘一個全新嘅自己，然後去Fit in 將會遇到的每一個角色。」李佳芯最想挑戰人性題材的作品或角色，又或者一些倫理關係，比較錯綜複雜的情感，或需要到極端情緒。至於對電影未來的心態，李佳芯坦言現在的心態像「一張白紙」，好想一切歸零，不再像過去那樣給自己太大壓力，而是選擇專注每個當下，將壓力轉化為動力：「我會選擇用全新嘅視野，要克服自己畀自己嘅壓力，希望只做好眼前每一個moment，好好享受每個角色。」

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關於Black Deer Entertainment

至於今次與黃浩合作的Black Deer Entertainment，根據該公司官網介紹，他們是一間擁有深厚荷里活產業背景的國際影視製作及投資公司，由創辦人兼管理合夥人Poya Shohani所主理。該公司的創始團隊由多位榮獲奧斯卡金像獎的視覺特效專家及數位解決方案創新者組成，在行業內的集體經驗超過80年。

根據Black Deer Entertainment公開的往績顯示，該公司曾參與資助及聯合製作多個全球知名的大片系列，當中包括《Marvel》系列、《DC》系列、《狂野時速》（The Fast and the Furious）、《職業特工隊》（Mission: Impossible），以及《X-Men：未來同盟戰》（X-Men: Days of Future Past）和《引力邊緣》（Gravity）等鉅製。

公司的核心業務是為全球電影、電視及動畫項目進行融資和聯合製作，致力於將頂尖的影視創意與創新的金融投資策略結合，打造能連繫東西方觀眾的優質內容。

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