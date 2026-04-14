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韓劇女神朴信惠證實懷上第二胎 公布預產期迎接家庭新成員 與演員崔泰俊結婚4年育有一子

影視圈
更新時間：17:30 2026-04-14 HKT
發佈時間：17:30 2026-04-14 HKT

韓劇女神朴信惠憑藉著《原來是美男》、《繼承者們》等多部熱門韓劇走紅，奠定其在演藝圈的女神地位。事業得意的她，感情生活也相當美滿，2022年與演員崔泰俊結婚，同年喜獲一子。如今，韓國媒體報導，朴信惠已懷上第二胎，準備迎接新成員的到來。 

朴信惠預產期在今年秋天

根據多家韓國媒體報導，演藝圈相關人士透露，朴信惠已懷上第二胎。對此，朴信惠所屬的經理人公司S.A.L.T Entertainment也證實此好消息，並表示：「朴信惠目前正在懷第二胎，預計於今年秋天生產，希望大家能給予溫暖的祝福。」消息一出，外界紛紛獻上祝福。

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朴信惠產後復出人氣不減

朴信惠與比她年輕一歲的演員老公崔泰俊在就讀中央大學時就已認識，直到2017年才熟識，並於2018年公開戀情。兩人在2022年步入禮堂，並迎來第一個兒子。

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產後復出的朴信惠，依舊活躍於演藝圈，陸續接演《來自地獄的法官》、《臥底洪小姐》等作品，皆獲得亮眼的成績。其中，她在《來自地獄的法官》中展現了突破性的演技，獲得廣泛好評。而在《臥底洪小姐》中，她挑戰一人分飾兩角，展現了多樣的魅力。即使成為人母，朴信惠的演藝事業絲毫不受影響，人氣依舊不減，更被譽為「韓劇收視女王」。 

朴信惠經理人公司表示，朴信惠接下來將暫停工作，專心養胎。粉絲們也紛紛表示支持，並期待她未來帶著新作品回歸。

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