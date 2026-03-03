朴信惠涉逃稅風波 被爆曾設立一人法人公司 報道原文突然神秘消失

繼車銀優、金宣虎之後，今早（3日）有韓媒報道指朴信惠亦曾開設一人公司，遭質疑藉開設空殼公司逃稅，其經理人公司迅即澄清。但最微妙是報道此事的媒體，突然刪掉該篇報道，令整件事更添神秘色彩。

朴信惠經理人公司發聲明澄清

事緣今早《朝鮮日報》報道，指朴信惠於2015年至2021年期間設立並營運名為「Ebenezer」的一人法人公司，並在2021年3月前擔任該法人代表，且公司地址登記在她的住宅，遭質疑以空殼公司來結算活動費，藉此逃稅。不過，朴信惠的經理人公司Salt Entertainment發表聲明澄清，表示公司是在2016年看到朴信惠透過Ebenezer進行捐贈的報道後，才得知該法人公司的存在，並在當時要求整理該法人公司。經理人公司強調，從未透過Ebenezer結算活動費用，也未將酬勞支付至該公司名下。

朴信惠涉逃稅事件引起熱議

有關朴信惠涉逃稅事件在韓網論壇《Theqoo》引起熱議，有人認為設立一人法人本身並不等於逃稅，關鍵在於實際運作與申報方式；也有人認為若一人法人公司被利用來處理費用就麻煩；亦有人指僅憑設立法人便推論逃稅，實屬武斷。而《朝鮮日報》該篇報道更於公開後不久突然離奇消失，令人費解。