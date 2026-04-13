影后茱麗葉庇洛仙攜新作訪港 分享首次執導經歷：沒預設劇本

法國影后茱麗葉庇洛仙（Juliette Binoche）近日來港出席《第五十屆香港國際電影節》大師班活動，也帶來兩部作品與香港觀眾見面，包括首次執導的電影《尋你我，覓自己》以及參演作品《欲愛流離》，又和傳媒分享代表作《藍白紅三部曲之藍》的拍攝趣事。文：黃佩麗 圖：譚志光 Hair：Marco Chan @Marcochanpro @MarcoProArtists Makeup：@alice_thelook ;@elawwong_thelook

影后茱麗葉庇洛仙帶首次執導的《尋你我，覓自己》及參演作品《欲愛流離》來港與觀眾見面。

茱麗葉庇洛仙坦言只因有想講的故事才會成為導演。

茱麗葉庇洛仙有想講的故事才成為導演

茱麗葉庇洛仙在2008年與英國知名編舞家艾甘漢共同創作舞蹈劇場《尋．你我》，當時於各地巡演一百次，包括於香港藝術節亞洲首映。17年後，她首執導筒製作《尋你我，覓自己》，記錄她與知名編舞家艾甘漢共同創作舞蹈劇場過程，她指影片大部份素材是妹妹當年在他們綵排時從旁拍攝，她從歷時170小時的影像中剪輯而成，沒預設劇本，一開始也沒想要做導演，只因有想講的故事才會成為導演。

茱麗葉受邀出席《第五十屆香港國際電影節》大師班活動。

席間茱麗葉與大家暢談演員及創作心得。

茱麗葉分享代表作《藍白紅三部曲之藍》的拍攝趣事。

茱麗葉庇洛仙好好照顧媽媽

茱麗葉庇洛仙在《欲愛流離》細膩演繹面對母親罹患失智症的兩難局面，影片摘下柏林影展評審團銀熊奬，而飾演母親及繼父的安娜卡德馬歇爾及湯康特尼同奪最佳配角銀熊獎。有否想像過自己如患失智症會如何，茱麗葉庇洛仙表示到時不會知自己患病，她直言媽媽患失智症，有時知自己有病，有時不知，她作為女兒只能接受並好好照顧媽媽。

茱麗葉庇洛仙因「激動」成經典

講到代表作之一《藍白紅三部曲之藍》的拍攝趣事，戲中藍色波板糖象徵主角對死於車禍的女兒之創傷記憶與悲痛的具象化，她以猛烈啃食它來象徵撕裂創傷的牢籠，拍攝時劇組沒準備足夠波板糖，當她知道只餘兩支波板糖時即愕然爆粗，拍到最後一支，她打開包裝紙竟發覺波板糖已碎，觀眾在大銀幕看到她那刻的激動反應不是因為好演技，而是她見到波板糖碎了的激動真實反應，沒料成為經典。茱麗葉庇洛仙表示提起香港電影就有很多名字浮現腦海，她不想點名想與誰合作，只謂有機會都想與他們合作。