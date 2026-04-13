李海銅立志做療癒系演員 內向女孩追逐演藝夢丨名人雜誌

有「藝訓班班花」之稱的李海銅，早前憑劇集《臥底嬌娃》中與馬貫東的「風盈CP」演出成功贏得觀眾注意，「蘇嘉盈」自此成為她的代表作，李海銅與觀眾們一樣與角色同喜同悲，她直言未想過迴響會這麼大，感謝觀眾愛錫，得到很多正面的鼓勵。文：李文偉 圖：朱偉彥 化妝：鄒綺雯 場地：御雅養生美容師 @radiant.oasis_

李海銅坦言在自己低潮期時，全靠煲劇解憂愁，如今自己當演員也希望幫助觀眾忘憂。

李海銅難忘第一次到訓練班時，導師阿Bob問大家想成為怎樣的藝人。

談到這次能得到觀眾的關注，李海銅形容是演員的誠意讓大家見到，「拍了作品都會想有人見到，記得第一次到訓練班自我介紹時，阿Bob（林盛斌）問我們想成為怎樣的藝人，我說想成為能夠療癒到大家的人，因為自己也和角色一樣，曾經歷過不開心的時候，那時睇劇可以令我忘憂，追劇可以好投入，希望成為藝人後可以盡少少力量，令應付生活壓力的人有一段忘憂的時間。」李海銅透露在學生時期經歷父母離異，令她陷入不適應當中，「我明白這只是一種轉變，但都有不適應的時間需要去習慣，後來明白到家人們仍以自己的方式去愛我，這份愛沒有變，自己也很快走出來，希望大家都能感受被愛的感覺。」

在早前熱播的《臥底嬌娃》中，與馬貫東組成「風盈CP」甚受觀眾歡迎。

劇中的「蘇嘉盈」至死都保護着男友，獲觀眾封為「最佳女友」。

她期待將來用「李海銅」的身份安慰到更多人。

角色助學生紓壓

李海銅指《臥》劇播出時正值考試季節，因此她收到小妹妹的手寫信，小妹妹指「嘉盈」幫她紓解考試壓力，李海銅感恩當初的願望因角色而實現，亦期待將來用「李海銅」的身份安慰到更多人。談到因她在劇集中的演出而獲封「最佳女友」，李海銅透露現時單身，「我會好願意用自己的愛去支持男友及朋友，暫時未遇到對象，希望將來的另一半可以互相give and take、雙向奔赴的關係，但現時未覺得有人追。對於拍拖我是隨緣的，因為工作、家人和朋友都佔了不少時間，而且我也是很需要自己時間的人。」

李海銅表示自己屬男仔頭。

李海銅自認個性比較男仔頭，與「嘉盈」有點反差。

李海銅指「蘇嘉盈」跟她本人還是有些差別，她本人有着女漢子的一面。

李海銅未敢認是「最佳女友」，但就自認是「最強閨密」。

李海銅自認「最強閨密」

未敢認是「最佳女友」，但李海銅自認是「最強閨蜜」，可以無條件站在好姊妹的一邊，自認個性比較男仔頭，與「嘉盈」有點反差，「雖然外表比較似需要別人照顧，但好多事我都可以自己處理，是女漢子。因為我是家中獨女，小時候在公公婆婆照顧下長大，體會到家人年紀大，很快便意識到要照顧好自己，不讓家人擔心。而我比較男仔頭的一面，希望將來《夫妻的博弈》播出時大家可以注意到。」問到可在意「嘉盈」比李海銅本人更受歡迎？她笑言不會，「因為蘇嘉盈即是李海銅，因為劇本上的嘉盈只是文字，可以有很多不同版本，而大家選擇喜歡李海銅的版本，而這個角色我也放了一部分的自己進去，可以說兩個人之間是等號。」

李海銅貼錢離職追求演藝夢

加入藝訓班前，李海銅是位尋常都市人，從事每天在公司面對着一堆數字的工作，「機緣下嘗試了素人和KOL的拍攝工作，覺得好好玩，可能自己也喜歡新鮮的事、也是貪靚的！慢慢就有想接觸演戲的想法，後來見藝訓班招生，我抱住會收我再算的想法，經過兩輪面試後收到入選通知，雖然當時的工作若辭職是需要3個月的通知期，但我很快便決定貼錢走、去追夢，因為想30歲前可以再次挑戰自己，後來體驗到拍劇後，我知道這份工作會成為我的終身職業。」

李海銅自認是內向的人，笑言考訓練班是花盡勇氣的事。

李海銅表示這行業要面對很多人，所以仍在學習中。

李海銅在訓練班時期已經很努力學習，初次吊威也亦毫不怯場。

李海銅難忘演斯德哥爾摩症患者

李海銅自認是內向的人，笑言考訓練班是花盡勇氣的事，「當時想到成為演員，只需要在錄影廠不斷拍戲，不用面對太多人，但原來我諗少了好多，在這行業要面對很多人，所以仍在學習中。」談到《臥》劇之前最難忘的經歷，李海銅稱是《刑偵12》中的演出，「當時演丘梓謙的女友在第二集便死去，角色有斯德哥爾摩症，由於我自己不明白這個病理，和監製傾了很多，後來令我完全進入角色，面對來調查的張振朗和吳業坤都很驚，然後劇組用了半日時間，在實景下拍攝我被困的喊戲，因為我自己寫了人物小傳，加上場景令我很投入，是至今最難忘的一次演出經驗。」

跟高海寧合作《夫妻的博弈》成好友，對方更是對她照顧有加。

鍾嘉欣是李海銅的兒時偶像，更是對她頗為愛護的好前輩。

李海銅希望將來繼續做未試過的角色。

她想挑戰奸角、big boss之類的角色。

李海銅幸獲2大花旦愛護

入行之後，李海銅得到2大花旦的支持，一位是其兒時偶像鍾嘉欣，另一位則是合作過的前輩高海寧。鍾嘉欣得知李海銅加入演藝圈成為她的「小師妹」後，一直送上關心和支持，是互相愛錫的關係。至於高海寧則在《夫妻的博弈》合作過後，一直對她愛護有加，「我和高Ling是因為《夫》合作而認識的，到去年台慶環節有《我們都是這樣長大的》這個環節，由她與譚俊彥、張振朗等人，與藝訓班畢業生合作，當時她問我會不會參與，因為想揀我一起合作，真的非常多謝她。」李海銅獲77工作室方面重用，先後參與過兩季《新聞女王》、《刑偵12》及《夫妻的博弈》等大型製作，亦參與了《飛常日誌II》的演出，有不少機會與觀眾見面，「希望將來繼續做未試過的角色，大家覺得我無攻擊力，所以都想做奸角、big boss之類的角色，演出期間得到好多前輩的建議，很多角色我都躍躍欲試。」