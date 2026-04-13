阮玲玉、馬龍白蘭度、謝賢、張曼玉齊集「修復瑰寶-電影馬拉松」 東九播5齣數碼修復經典

康樂及文化事務署（康文署）香港電影資料館（資料館）將推出放映節目「修復瑰寶－電影馬拉松」，由5月16至17日一連兩天，在東九文化中心劇院放映五部經數碼修復的影壇經典，帶領觀眾穿越百年光影長河，感受電影的永恆魅力，電影門票一律為70元，現已於城市售票網（www.urbtix.hk）公開發售。節目為資料館25周年誌慶及「香港流行文化節2026」節目之一。

開幕電影《神女》

開幕電影《神女》（1934）（4K數碼修復版）由吳永剛執導，講述阮玲玉飾演的主角為獨力養活親兒，而淪為街頭暗娼的悲劇。阮玲玉以細膩的演出，配合吳永剛極富表現力的鏡頭語言，令電影在展現女性的堅韌同時寄寓人文光輝，並確立阮玲玉與中國早期電影的世界地位。今次放映的是中國電影資料館全新4K數碼修復的版本，配以著名作曲家鄒野創作的樂曲，帶來全面提升的沉浸體驗。

《神女》、馬龍白蘭度、謝賢、張曼玉齊集「修復瑰寶 - 電影馬拉松」。

《神女》（1934）（4K數碼修復版）電影劇照（鳴謝中國電影資料館）

開幕電影《神女》由吳永剛執導。

《神女》講述阮玲玉飾演的主角為獨力養活親兒，而淪為街頭暗娼的悲劇。

茂瑙的史詩傑作《日出》

德國表現主義大師茂瑙的史詩傑作《日出》（1927）（2K數碼修復版），是他在荷里活執導的首部作品。電影講述農夫本欲設計弒妻後與城市女子廝守，後來卻心生懊悔，揭示人性善惡、愛與救贖的故事。電影以當年具開創性的流動攝影技巧和同步音效與音樂，獲公認為默片時代的完美藝術結晶。

《日出》（1927）（2K數碼修復版）電影劇照（鳴謝Park Circus_Disney）

張曼玉演活阮玲玉的傳奇一生

《阮玲玉》（1992）（4K修復導演版）由關錦鵬執導，張曼玉擔綱演出阮玲玉的傳奇一生。電影以張曼玉的精湛演繹、阮玲玉的演出片段，以及劇中演員對角色的紀錄對談互相交織而成的「戲中戲」結構，重現30年代的影壇風華，不單是對阮玲玉的致敬，更是一場關於女性在大眾目光下面臨困境的深刻對話。

《阮玲玉》（1992）（4K修復導演版）電影劇照（©2010 星空華文傳媒電影有限公司保留所有權利）

張曼玉演活阮玲玉的傳奇一生。

梁家輝在《阮玲玉》入面飾演蔡楚生，是一名電影導演。

《教父》公映五十周年

被譽為影史瑰寶及最偉大電影之一的《教父》（1972）（4K數碼修復版）由法蘭西斯哥普拉執導，故事講述黑幫家族兩代權力交替，探討家庭、忠誠與背叛，精密的敘事結構與光影設計蘊藏黑色魅力，揭露地下世界的權力運作與道德暗角。今次選映的修復版是導演親自為公映五十周年監修，聲音和畫面更接近他的原本構想。

《教父》（1972）（4K數碼修復版）電影劇照（鳴謝Park Circus_Paramount）

《教父》被譽為影史瑰寶及最偉大電影之一。

謝賢《英雄本色》奠定基礎

香港電影的寫實主義經典《英雄本色》（1967）（4K數碼修復版）由龍剛執導，講述謝賢飾演的釋囚重返社會的艱辛歷程。電影以兄弟情誼為主軸，深刻呈現釋囚更生與社會接納的議題，並為後來「港產英雄片」奠定基礎。資料館為這部電影安排修復並舉行香港首映，讓更多觀眾能一睹這部本土經典的藝術光芒。

謝賢《英雄本色》為後來「港產英雄片」奠定基礎。

《英雄本色》（1967）（4K數碼修復版）電影劇照（鳴謝Film Magic Pictures Limited）

《英雄本色》（1967）（4K數碼修復版）電影劇照（鳴謝Film Magic Pictures Limited）

放映電影先驅盧米埃兄弟紀錄片

此外，每場電影將設映前或映後談，由中國電影資料館代表、導演關錦鵬、龍剛導演太太龍胡梓婷，以及影評人喬奕思和登徒等主講。節目另設兩場免費放映作為延伸活動，於5月25日在資料館電影院放映兩部以電影先驅盧米埃兄弟為主題的紀錄片：《盧米埃：光與影的故事》（2016）及《盧米埃！電影光映旅程繼續》（2024），帶領觀眾從電影誕生之初，漫遊至當代的傳奇光影。免費放映須憑票入場，門票將於5月16至17日上述每場放映結束後，在東九文化中心劇院外的接待處供持票觀眾領取，額滿即止。

《盧米埃：光與影的故事》（2016）劇照

《盧米埃！電影光映旅程繼續》（2024）劇照