乘風2026丨陳凱琳《雨愛》痙攣式抽搐「魔音」唱腔洗腦 表情肉緊被嘲似生仔

內地綜藝節目《乘風2026》（浪姐7）本季唯一的香港代表陳凱琳，日前在初舞台上，獻唱了美國歌手Meghan Trainor的輕快英文歌《Me Too》，雖然贏盡口碑，卻在評分上慘敗。在新一輪演出，陳凱琳聯同李心潔、謝楠、徐潔兒合唱楊丞琳的歌曲《雨愛》，陳凱琳憑藉其極具個人特色的「洗腦式唱腔」，再次引起網民熱議。

陳凱琳老一輩唱腔

陳凱琳在演唱《雨愛》的表演中全情投入，七情上面，當日穿上白色仙氣長裙的陳凱琳單手拎咪，時而閉眼皺眉，時而激情演繹，表情顯得相當「肉緊」，似乎將歌曲中的悲傷情緒徹底釋放。陳凱琳極富感染力的沉浸式表演，在Threads上被網民嫌棄過份誇張，更認為唱腔「老土」：「老一輩的唱腔」、「上一輩嘅唱法，咩事」、「汪明荃唱那些年嘅感覺」等。

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陳凱琳個人風格強烈

不少網民對陳凱琳的獨特唱腔有意見，直指其演繹方式非常「洗腦」，尤其在咬字和尾音的處理，帶有強烈的個人風格，讓人一聽難忘：「Loop完個post之後，依家成個腦都係陳凱琳唱呢段，救命」、「聽完會粉身碎骨」、「有啲字好啜核，仲有啲尾音唔知點解可以咁chur」、「點解可以咁難聽」。

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又有網民認為陳凱琳唱到似生仔：「好用力，但係生BB個陣可能都係咁唱」，也有網民覺得陳凱琳的聲音有記憶點，甚至形容為「痙攣式的抽搐唱腔及表情」、「佢真係好有表演慾」。但有網民狠批其唱功「全憑感情，毫無技巧」、「佢好似有練過學過，但掌握唔到呼吸聲之大」，更建議陳凱琳：「佢應該叫老公教返兩句」。

陳凱琳傳低酬勞參賽

雖然陳凱琳唱《雨愛》表現未獲網民喜愛，但她與李心潔、謝楠、徐潔兒今次的合作演出，該組表演獲得878分的高分。而陳凱琳亮相節目傳出僅收28萬人民幣酬勞，卻為她帶來水漲船高的人氣，甜美樣兒被內地網民封為「迪麗熱巴接班人」。

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