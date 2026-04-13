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視帝夏雨食蠔補身越來越健康 面色紅潤精神飽滿 網民羨慕忙碌半生安享晚年

影視圈
更新時間：13:00 2026-04-13 HKT
發佈時間：13:00 2026-04-13 HKT

視帝夏雨近日在江門食蠔時被網民集郵，同行還有藝人麥家琪及林偉。片中的夏雨精神矍鑠，面色紅潤，其識飲識食的模樣，更成為網民熱議的焦點。影片中，夏雨頭戴藍色鴨舌帽，衣著樸素，但他夾起肥美生蠔、一啖入口的滿足神情，動作一氣呵成，盡顯他美食家的本色，網民紛紛留言大讚「夏雨好健康」、「完全懂得享受」，令人羨慕。

夏雨現定居江門過退休生活

夏雨縱橫影視圈逾半世紀，自2017年拍畢TVB劇集《溏心風暴3》後便淡出幕前，過著寫意的半退休生活。回顧其演藝生涯，他不僅為觀眾留下了無數經典角色，更為了家庭作出了巨大付出。為了給予子女更好的教育環境，他早於1994年便舉家移民加拿大。然而，為了演藝事業及維持家庭開銷，他犧牲了與家人相處的時間，開始了長達多年頻繁往返於香港和加拿大兩地的奔波生活。 

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夏雨短暫復出拍短劇過戲癮

近年夏雨作出了新的人生規劃，選擇回流並於內地江門置業，安享晚年。他在社交平台分享這個決定時，獲得了大量網民的支持和歡迎。定居後，他似乎更懂得享受生活，除了如影片中般四處品嚐美食外，此前更難忍戲癮，與米雪、謝雪心等老拍檔合作拍攝短劇《邑城風雲》，過足戲癮後更顯回春，狀態大勇。

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