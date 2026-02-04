80歲「TVB視帝」夏雨驚現幸福肥  定居江門安享晚年徹底回春  曾移民加拿大最終回流內地

前TVB資深演員、視帝夏雨自2017年拍畢TVB劇集《溏心風暴3》後，便淡出幕前，過著寫意的半退休生活。近日，現年80歲的他罕有在香港現身，原來是為了到尖沙咀力撐老友盧海鵬的演唱會，其絕佳狀態讓一眾粉絲感到非常安心。

夏雨徹底回春有幸福肥

從現場畫面可見，夏雨當日打扮時尚，充滿活力。他頭戴一頂印有紅色「CCB」字樣的黑色棒球帽，身穿一件棗紅色休閒外套，內搭黑色T恤，造型簡約而不失朝氣。雖然近年工作不多，但養尊處優的夏雨氣色極佳，笑容滿面，看起來精神矍鑠。他的面頰比以往明顯飽滿多肉，顯得有些「幸福肥」，但紅粉緋緋的臉色更突顯了他的精靈與健康。

夏雨曾移民加拿大

夏雨縱橫影視圈逾半世紀，為了給予子女更好的教育環境，他於1994年舉家移民加拿大。然而，為了演藝事業及維持家庭開銷，他開始了長達多年的奔波生活，頻繁往返於香港和加拿大兩地。他曾坦言，這樣的選擇雖然讓他事業成功，但也犧牲了陪伴家人的時間，錯過了孩子的成長，成為他人生的一大遺憾。

夏雨回流內地定居江門

近年，夏雨曾一度決定在加拿大定居，享受退休時光。不過，他去年選擇回流，並於內地江門置業安度晚年。他在社交媒體上分享了這個決定，並得到了許多網民的支持和歡迎。此前，他難忍戲癮，與米雪、謝雪心等好友合作拍攝短劇《邑城風雲》，過足戲癮後更顯回春。

