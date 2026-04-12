周汶錡兩名混血兒子暴風式成長 五官標緻完美繼承優良基因 獲讚是迷你男神

51歲的名模周汶錡，自2012年與法籍丈夫Julien Lepeu結婚後，育有兩名可愛的混血兒子，分別是現年10歲的大仔雷棨宇（Jacques）和9歲的細仔雷棨博（Avner）。周汶錡不時在社交平台分享家庭生活點滴。近日她趁著假期，帶著兩個兒子到北京旅行，並分享多張旅遊照片，兩名兒子「暴風式成長」和超高顏值，被網民封為迷你男神，瞬間引起網民熱議。

周汶錡兩子遺傳父母優良基因

從周汶錡分享的相片中可見，這次北京之旅的行程相當豐富。母子三人一同登上了萬里長城，Jacques和Avner站在古老的城牆上拍照，二人穿著輕便的休閒服，中法混血外貌，深邃輪廓，兩兄弟甚為英俊，而且小小年紀已生得甚為高大，遺傳了父母的優良基因，網民紛紛讚賞二人是最靚仔的星二代。

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周汶錡充當攝影師不停幫囝囝拍照

周汶錡又帶著兒子們暢遊北京環球影城，在標誌性的地球噴泉前合影留念，之後一家人進入園區內玩機動遊戲，小朋友坐在一部黃黑色跑車駕駛座上，神情專注又認真，相信是在參觀「變形金剛」的景區，而周汶錡當然是充滿攝影師，不停幫兩子拍照。

周汶錡偕小朋友品嚐北京地道美食

周汶錡帶同兩子到了環球影城，當然不少得購買紀念品，在其中一張照片中，便捕捉到Avner戴上《ONE PIECE》主角路飛的草帽，一邊喝著飲料，一邊對著鏡頭擺出趣怪表情。兩兄弟之後品嚐了北京傳統小吃，包括冰糖葫蘆及串燒，二人吃得津津有味，完全融入了當地的熱鬧氣氛。

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