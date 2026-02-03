「香港第一名模」暴瘦零濾鏡相流出 Deep V下現恐怖「排骨胸」 51歲真實身材震撼曝光

90年代模特兒周汶錡（Kathy），曾為「香港第一名模」，自婚後誕下兩子，已大量減少工作。周汶錡現已51歲，但凍齡有術，多年來無論外貌或身形都變化不大，但近日現身公開場合時，有網民拍攝到周汶錡暴瘦，胸口更驚現排骨胸，引起討論。

周汶錡魚網絲襪吸睛

周汶錡近日穿上黑色Deep V裙襯魚網絲襪，大晒一雙長腿，外面穿上白色毛毛外套，性感得來又不失氣質。但有網民拍攝到周汶錡的真實狀態，在陰暗燈光零濾鏡下，其胸前現出一條條胸骨，「排骨胸」清晰可見。

對於周汶錡瘦到見骨的身形，網民對其身形感到震驚，並討論她越來越瘦的原因：「可能太瘦了吧？皮貼骨」、「為甚麼胸前會出現排骨？」不過有網民則認為周汶錡本來就是瘦底，未算瘦得誇張：「超模一直都是這樣瘦」。周汶錡未有理會網民討論，再將當日的照片放到IG與網民分享。

周汶錡大晒緊緻線條

此外，周汶錡日前在IG分享三張為美容公司拍攝的照片，穿上Cut-out貼身泳衣及Bodysuit，見到肌肉線條緊緻，大晒美臀及長腿，正面、側面任睇。周汶錡只簡單留言：「New year！Let's glow！」睇到網民心心眼。

