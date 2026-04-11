白梓軒於淺水灣除剩內褲跳海救遇溺者 香港出生赴台發展 近年闖內地市場曾拍《以愛為營》

香港出生的中英混血男星白梓軒，日前在淺水灣上演了英勇救人的一幕，昨晚（11日）獲TVB節目《東張西望》報導。事緣三月底，他與朋友在遊艇出海時，發現兩名少女在海中掙扎、疑似遇溺，在危急關頭，他奮不顧身地脫去衣物、僅穿內褲便跳海施救，成功將兩人平安救起。其見義勇為的行為，在事後獲得大眾激讚。

白梓軒勇救遇溺少女

白梓軒接受《東張西望》訪問，他憶述當時看到兩名少女在離船約150至200米遠的海中央載浮載沉，起初以為她們在玩樂，但觀察一會後驚覺不對勁，於是立即高聲詢問。少女們隨即驚慌呼救，白梓軒當機立斷，火速跳入海中，迅速游到她們身邊，將已體力不支的兩人救回船上。

白梓軒事後謙虛地表示，雖然當時海水仍有點冷，但在緊急情況下沒有多想，直言救人是「應該的」，沒甚麼特別。他也藉此提醒大眾，進行水上活動時務必注意安全，穿好合身的救生衣，若不幸發生意外，應盡量保持冷靜以待救援。

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白梓軒於內地及台灣具知名度

現年40歲的白梓軒在香港出生，憑著俊朗的混血外型和健碩身材，活躍於幕前。他早年主要在台灣發展演藝事業，曾參演經典台劇《醉後決定愛上你》，打開了知名度。其後他也積極參與香港電影的演出，作品包括《十分愛》和《破事兒》等。近年，他亦有參演內地劇集，在人氣劇《以愛為營》中也能看到他的身影。這次英勇救人的事蹟，讓他除了演員身份外，更添上了一位「平民英雄」的光環。

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