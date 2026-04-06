Super Junior首爾演唱會爆意外斷欄一刻驚嚇畫面網上瘋傳 3名粉絲2、3米高處墮地傷勢曝光

韓國男團Super Junior（SJ）為慶祝出道20周年，從去年展開《Super Show 10》世界巡迴演唱會，歷時八個月的巡唱最終站近日在首爾。昨日（5日）在三天中最後一日，於首爾KSPO Dome舉行的《Super Show 10》世界巡迴演唱會，演出接近尾聲時驚爆意外，當中更有粉絲受傷，意外一刻的恐怖畫面在網上瘋傳。

Super Junior演唱會意外成因

據悉事件發生在Super Junior首爾演唱會最後一日，接近尾聲時，成員們進行第二次安可環節。當Super Junior成員厲旭正走向舞台邊緣，準備與樓上的粉絲近距離互動時，靠近舞台的一樓觀眾區，欄杆疑因不勝負荷突然斷裂，導致前排數名粉絲瞬間失去平衡，直接從1樓跌落至地面，現場尖叫聲四起。

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Super Junior首爾演唱會出事畫面逐格睇：

SJ成員厲旭搵工作人員幫手

從網上流傳的帖文及傷者憶述，事發突然，台上的成員先是嚇得目瞪口呆，但隨即反應過來，立即上前查看，並呼叫工作人員協助。其中一位受傷粉絲在社交平台報平安，並詳細描述了事後情況。

來自華人地區的SJ粉絲表示，意外發生後，成員厲旭馬上就跑過來慰問，而始源亦隨後出現，眾傷者被送往附近醫院治療。而厲旭更是全程陪伴傷者到醫院，等候粉絲檢查後的結果。發文的粉絲透露已照X光及CT，頭、頸幸而沒有受傷，只是左腳痛暫時無法郁動。

SJ公司SM娛樂發聲明道歉

SM娛樂事後在社交平台發官方聲明，就本次意外導致3名觀眾受傷。傷者被第一時間送往醫院接受檢查與治療，醫療人員診斷為扭傷及挫傷，預計需要約兩周的靜養與治療。SM娛樂在聲明中又向受傷的觀眾及其家屬致以最深切的歉意，並鄭重承諾會提供治療協肋，直至傷者完全康復。

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Super Junior香港演唱會精華：

SM娛樂今日（6日）凌晨在多個官方社交平台發聲明道歉，全文如下：

大家好，這裡是 SM Entertainment。

現就4月5日（周日）SUPER JUNIOR 20th Anniversary TOUR SJ - CORE in SEOUL 演出進行過程中發生的事故進行說明。

當日安可最後一首歌曲舞台進行中，本公司在觀眾席側方設置的安全圍欄發生倒塌，導致3名觀眾跌落並受傷。傷者已第一時間被送往醫院接受必要的檢查與治療，醫療人員診斷為扭傷及挫傷，需約2周的靜養與治療。

對於在此次事故中受傷的觀眾及其家屬，我們深表歉意，公司將為受傷觀眾提供治療支持，並將盡最大努力直至完全康復。

同時，作為演出主辦方，我們對本次事故深感責任重大，今後將進一步加強設施安全檢查及觀眾安全管理，防止類似事故再次發生。

對於這次突發事故給受傷人員及所有觀眾帶來的不安與困擾，我們再次致以誠摯的歉意並深表抱歉。