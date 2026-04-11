廖子妤15年前上TVB節目變裝照翻Hit被指唔同樣？網民：女大十八變 本尊3字回應

近日網上瘋傳一張廖子妤的舊照，相片源自她在2011年參加TVB綜藝節目《變身男女Chok Chok Chok》。當年青澀的模樣與今日獲獎女星的氣質判若兩人，引來網民熱烈討論，驚呼「完全唔同樣」。對此，廖子妤本人亦大方回應「哇好醜」，其幽默坦率的態度，獲得網民一致讚賞。

廖子妤初來港青澀舊相翻Hit

事源有網民在Threads發布了一張電視節目截圖，並配文「呢個係fish????」，圖中正是廖子妤2011年參加《變身男女Chok Chok Chok》的畫面。該節目將男女參賽者進行性別反轉的「變裝」為賣點，而當年廖子妤以「B. Fish」亮相，在節目中素顏上陣，樣貌略顯青澀，經過節目組的改造後，她搖身一變成為一個型格「俊男」，並在節目中表示自己是「來挑戰自己的演技」。

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廖子妤親民回應被讚高EQ

這張充滿回憶的截圖旋即在網絡上洗版，不少網民對廖子妤的舊貌感到驚訝，認為確是有變化，不過仍「認得出」，也有網民稱「女大十八變」，來形容她的蛻變，稱讚她越來越有魅力。廖子妤本人也留意到這張瘋傳的舊照，並留言：「哇，好醜」，網民紛紛留言大讚她「高EQ」，勇於面對過去。

廖子妤提名香港電影金像獎最佳女主角

廖子妤由馬來西亞來港發展，擔當模特兒及演員，其電影作品包括《同班同學》、《骨妹》、《毒舌大狀》及《夜王》等。2022年，廖子妤憑電影《梅艷芳》贏得香港電影金像獎「最佳女配角」，而憑電影《像我這樣的愛情》，在今屆香港電影金像獎首度提名「最佳女主角」，成為影后大熱人選。

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