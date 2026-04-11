溫柳媚罕談47年前車禍展開地獄人生 曾為醫藥費窮途末路破產 曾轟舊愛何守信花心爛滾

現年78歲的前藝人溫柳媚，於1979年不幸遇上嚴重車禍，導致星途一夕盡毀，至今生活仍深受影響。近日，她久違地接受資深傳媒人汪曼玲的YouTube節目《快拍•曼鏡頭》訪問，分享了車禍後的心路歷程及近況。

溫柳媚憶述車禍經過昏迷兩日不自知

溫柳媚在訪問中憶述，1979年7月4日發生的車禍，讓她的人生徹底改寫。撞車的一刻她已失去知覺，陷入昏迷，兩日後才在醫院醒來。當時她頭骨碎裂，部分嗅覺神經斷裂，導致嗅覺永久喪失。由於傷勢嚴重，她前後共接受了六次手術，甚至曾在頭部植入假骨，但因發炎反應，最終還是需要動手術取出。

對於造成意外的司機，溫柳媚表示早已原諒該名女友人，並沒有怪責對方。她憶述，入院初期對方曾前來探望，但事隔40多年，二人早已沒有再聯絡。

溫柳媚視力嚴重受損憑觸覺生活

車禍的後遺症一直伴隨著她，其中影響最大的是視力。溫柳媚透露，現時自己視力極差，一隻眼睛近乎失明，另一隻也僅有模糊視力，難以辨認他人。即使如此，她仍然樂觀面對，並靠著觸覺和記憶打理日常生活。她與弟弟同住，每天負責煮飯，笑言自己是「一家之煮」。因嗅覺失靈，她曾煲燶湯而不自知，直到弟弟提醒才發現，為此她們更換了能自動熄火的煤氣爐以策安全。

相關閱讀：70年代花旦溫柳媚激罕現身狀態令人驚奇 曾戀何守信分手狂轟對方濫愛

溫柳媚經濟一度陷困境拒絕TVB好意

車禍後，溫柳媚的演藝事業中斷，頓時陷入經濟困難。她憶述，當時TVB曾提出借錢方案，但家人為免她感到難堪，婉拒了公司的好意。她坦言，當時不願與人分享自己的苦楚，亦不想開口求人，覺得如果再苦，也應由自己承擔。幸而在第五次手術時，圈中好友潘冰嫦等人為她籌集了手術費，令她感激至今。儘管如此，多年來的入不敷出，最終導致她在2003年申請破產。

相關閱讀：70年代《歡樂今宵》台柱溫柳媚近照曝光！真實狀態令人驚訝 人生坎坷曾遇嚴重車禍因一事狂轟何守信

走過近半世紀的傷痛，溫柳媚坦言，最初也曾怨天尤人，看《歡樂今宵》時甚至感嘆本來可以與這些藝人朋友一起拍攝。花了約十年時間，她學會了釋懷。她將人生比作一場無法預知劇本的戲，既然發生了，就要用樂觀的態度去面對。如今她每天看報紙、關心時事，即使眼力不佳需靠放大鏡，仍努力與時代接軌，活出豁達的人生。

溫柳媚曾斥前男友何守信花心

除了事業和健康，愛情亦波折重重。溫柳媚曾與當時的「金牌司儀」何守信相戀，但戀情在車禍後告終，何守信更因此被外界批評冷血無情。分手後，溫柳媚更曾公開大罵對方一腳踏兩船、濫愛、花心、爛滾。多年後，何守信也曾受訪表示，自責當時不懂如何處理已變質的感情。

儘管分手並不愉快，溫柳媚也曾在訪問中提及，車禍後擔心合約期滿的她，無綫高層何家聯卻致電通知她合約照舊，薪水不變。她想這大概是何守信在背後幫忙。

相關閱讀：吳麗珠罕談與許冠武12年情：有後悔都過咗去 憶述目擊許母遇恐怖車禍 欲幫手「執返隻腳」

85歲何守信罕返港魅力不減？