吳麗珠罕談與許冠武12年情：有後悔都過咗去 憶述目擊許母遇恐怖車禍 欲幫手「執返隻腳」

65歲的吳麗珠80年代入行，曾是《歡樂今宵》中「歡樂小姐」的一員。吳麗珠雖然幕前工作量大減，但仍活躍於圈中人聚會，並不時客串電視劇，生活過得相當充實。日前，她接受香港第一代股評人呂志華的YouTube頻道「華哥好好傾」訪問，罕有地詳談了與許氏兄弟的二哥、著名幕後人許冠武的一段長達12年的愛情長跑，更披露了當年一段驚心動魄的經歷。

吳麗珠與許冠武拍拖12年曾考慮結婚

在節目中，吳麗珠談及當年與許冠武的戀情一直非常低調，兩人因工作認識，一個是幕前，一個是幕後，日久生情。她憶述：「我都唔記得點樣糊裡糊塗就拍拖喇！」這段情一談便是12年，兩人更一度計劃到拉斯維加斯結婚。

然而，就在吳麗珠投身地產行業後，她發現彼此的人生步伐與方向開始出現分歧，「我發覺有啲嘢唔對路，唔啱。」她感覺到兩人不再是合適的對象，最終由她提出分手。吳麗珠被問及有否後悔與許冠武戀情拖了12年才分手，她表示：「有時有啲嘢冇得後悔，當然曾經有後悔，但係已經過咗去，又點樣後悔呢？時間追唔返啦，向前看，繼續媾仔囉！」雖然愛情長跑未能開花結果，但吳麗珠表示兩人再見亦是朋友，至今仍與對方及其太太保持友好關係，更與許冠武兒子關係友好，她表示：「有時微信傾吓偈，佢個仔做咗老竇，我有恭喜佢。」

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吳麗珠憶與許冠武母親共歷生死

除了感情事，吳麗珠還分享了一段與許冠武一家共同經歷的「恐怖回憶」。許冠武父親1991年離世，為了讓許媽媽（李倩雲）散心，他們一行人連同許媽媽到西貢出海。回程時，車子在路上輾過一塊板，更直插車廂，令許媽媽的腳嚴重受傷，而車底的油缸更因此漏油，情況相當危險。

面對突發意外，吳麗珠表現得異常冷靜，並立即報警求助，她憶起當時沒有太驚慌，更想徒手為許媽媽「執返隻腳」，她說：「因為隻腳要接駁返，唔知將來要唔要得返，好彩啲消防員都好快，話佢哋會處理，於是雪住隻腳去醫院。」吳麗珠指，當時反倒是許冠武被嚇得驚惶失措。最令人意想不到的是，許媽媽在醫院等候治療時，心心念念的竟是自己的儀容，還請吳麗珠幫忙拿鏡子和梳子。吳麗珠笑言：「原來愛美的人，生命力更頑強！」吳麗珠指後來許媽媽生活亦不容易，「好慘，咁大年紀仲要學拎拐杖、裝假腳。」許媽媽後來於2009年病逝，享年89歲。

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吳麗珠年屆65看淡婚姻

除了許冠武，吳麗珠亦曾與陳百祥胞弟陳百燊拍拖。她表示現年已65歲，坦言大半生經歷過多段戀情，但對婚姻從來沒有憧憬。她分享自己的人生觀變得豁達，認為健康和開心才是最重要。回首過去，她最大的遺憾是未能及時孝順父母，感嘆「樹欲靜而風不息，子欲養而親不在」，並勸勉觀眾要珍惜與家人相處的時光。如今的吳麗珠，生活多姿多彩，學佛、演戲、旅遊，享受著人生的下半場。

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