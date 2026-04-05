77歲許冠傑現身大馬寸步難行 一原因需旁人攙扶 圓潤混血老婆黐到實

現年77歲的「歌神」許冠傑（Sam）入行超過60年，至今依然對音樂充滿熱誠，魅力未減。近日，他飛往馬來西亞舉行演唱會，所到之處均掀起熱潮，受到當地歌迷的瘋狂歡迎，場面墟冚。許冠傑於馬來西亞曾受大批歌迷「衝擊」而需大批工作人員攙扶，另外許冠傑和愛妻Rebecca Fleming（Rebu）亦貼身隨行，曝光了最新狀態。

許冠傑和愛妻恩愛如初

許冠傑日前甫抵達馬來西亞機場，已獲大批歌迷熱情接機。他與結婚超過半世紀的美菲混血兒太太Rebu一同乘坐機場專車，兩人全程緊緊靠在一起，Sam更不時向沿途的粉絲揮手示意，親切友善。雖然年屆77，但許冠傑面對熱情歌迷依然精神奕奕，身體硬朗。

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許冠傑和愛妻恩愛如初

當他抵達排練場地時，現場守候的歌迷情緒更為高漲，一擁而上，渴望與偶像近距離接觸。場面一度混亂，粉絲不斷推撞，許冠傑需在多名工作人員及保安的開路與攙扶下，才能艱難地步入會場，足見其驚人的人氣。許冠傑於過程中舉步維艱，但他已年近八旬，於推撞下仍然企得穩已很難得。在演唱會上，許冠傑活力不減當年。他身穿型格的表演服，在舞台上揮灑自如，獻唱多首經典金曲，歌聲嘹亮，水準極高，讓台下歌迷聽出耳油，沉醉其中。

許冠傑太太身材圓潤有福氣

這次大馬之行，除了歌迷的熱情，最溫馨的畫面莫過於許冠傑與太太Rebu的互動。兩人結婚逾50年依然恩愛如初，在機場時Rebu一直緊靠在老公身旁，臉上掛著和藹可親的笑容。雖然Rebu身材較為圓潤，但其圓圓的面孔紅光滿面，氣息極佳，看起來充滿福氣，默默在背後支持著這位樂壇巨星。

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