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50歲佘詩曼超強體香令人神魂顛倒？粉絲狂聞一物如「癡漢」 本尊親回兩字顯幽默

影視圈
更新時間：11:00 2026-04-11 HKT
發佈時間：11:00 2026-04-11 HKT

50歲視后佘詩曼（阿佘）人氣高企，魅力沒法擋，日前有粉絲在社交平台分享，在送機後，外套甚至簽字筆都沾上了佘詩曼的香氣，讓他不禁像「癡漢」般狂聞，並好奇發文詢問：「阿佘的香味特別香，是體香吧？」這則趣聞竟引來佘詩曼本人親自回應，她俏皮地留下「秘密」二字，幽默回應引來網民大讚，盡顯親和力。 

《正義女神》熱播佘詩曼被封收視保證

佘詩曼入行以來工作不斷，離巢TVB後仍是收視保證。即使《正義女神》在內地平台已搶先播畢，在不少人已上網追完劇的情況下，《正義女神》在TVB上周收視仍有超過20點，可見佘詩曼與劇集的吸引力。由她主演的新劇《正義女神》近日正在熱播，再次引起廣泛討論。該劇是佘詩曼首次挑戰律政題材，她在劇中演法官，與多位實力派演員及新生代演員有精彩對手戲，備受觀眾期待。 

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佘詩曼北上發展「衣錦還鄉」

佘詩曼離開TVB後北上發展，憑《延禧攻略》裡飾演嫻妃一角而在內地名氣急升，在內地已成為一線演員，更是少有做到內地劇女主角的港星，曾主演《鬢邊不是海棠紅》獲得第16屆中美電視節「年度最佳女主角」。近年她為《新聞女王》系列回歸港劇市場，去年憑藉無綫（TVB）劇集《新聞女王2》，人氣再度急升。她不僅憑「Man姐」文慧心一角，打破紀錄第四度登上TVB「最佳女主角」寶座，更再度榮獲亞洲電視大獎「最佳女主角」殊榮，演技備受肯定。 

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佘詩曼「女王」威力驚人狂吸金

驚人的不僅是人氣，還有她的吸金能力，更有指她主演《新聞女王2》助TVB轉虧為盈。有傳佘詩曼身家已超過兩億，並在香港持有多個物業作投資。在今年初媒體廣告分析平台admanGo公布的「2025年十大IG品牌內容廣告銷售額最高KOL」排行榜中，佘詩曼更位居第四，超越了容祖兒、林芊妤（Coffee）、衛詩雅、張敬軒等知名藝人，近年各大品牌都爭相找她代言，足見其強大的商業價值。 

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