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《忘不了》童星原島大地激罕現身 與日籍老婆結婚已為人父 子女遺傳高顏值基因

影視圈
更新時間：11:43 2026-04-11 HKT
發佈時間：11:43 2026-04-11 HKT

現年28歲的原島大地，近日罕有於廣州一間戲院現身，在他有份演出的電影《飛馳人生3》海報前自拍。原島大地近照曝光後，馬上勾起觀眾他在電影《忘不了》的回憶，已為人父的原島大地，其俊朗不凡的外貌，再度引起熱議。

原島大地內地戲院現身被讚靚仔

從最新相片中可見，原島大地站在《飛馳人生3》的電影海報旁，他身穿簡潔的白色T恤，搭配黑色寬鬆牛仔褲，打扮休閒卻不失時尚感。昔日稚氣的臉龐已完全褪去，取而代之的是深邃立體的五官和清晰的下顎線，配上清爽的髮型，渾身散發着成熟穩重的男性魅力。

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原島大地曾入圍最佳新演員惜食「詐糊」

原島大地是中日混血兒，父親是日本人，母親是廣州人，讓他自小精通粵語、日語及普通話。童星出生的他，首部作品是在《母親快樂》中飾演李麗珍的兒子。2003年，他憑在爾冬陞執導的電影《忘不了》中，演出張栢芝沒有血緣關係的兒子，其精湛「喊戲」，成功打動萬千觀眾，更一度入圍「最佳新演員」，及後發現《母親快樂》才是他首部參演的作品，最終被取消入圍資格。

原島大地娶日籍老婆育有一子一女

原島大地高中畢業後，開始在日本定居，並在東京國際大學修讀國際關係。他在18歲那年，回港出席電影金像獎頒獎典禮，高大帥氣的模樣瞬間驚艷全場，再次引起廣泛關注。近年他重返電影圈，參演了2018年的電影《某日某月》，並在近期演出由著名導演韓寒執導的電影《飛馳人生3》，演藝事業穩步發展。事業得意，愛情亦同樣美滿，他於2020年5月，與22歲的日籍女友HaRuNa（晴奈）結婚，兩人現時育有一子一女，而且均遺傳了父親的強大基因，組成了幸福的四口之家。

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