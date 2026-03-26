范丞丞擔大旗提前兩年特訓 李治廷原島大地加盟 《飛馳人生3》內地勁破43億 定檔復活節香港上映

導演韓寒自編自導傾力打造的《飛馳人生3》，在內地上映至今票房突破43億大關，蟬聯賀歲檔冠軍，不但躋身票房十大，更成為年度最耀眼的華語電影。香港定檔於4月9日公映，復活節假期將設口碑優先場，而電影公司方面更同步安排《飛馳》1、2集期間限定放映場，讓觀眾一次過欣賞三集的精彩演出。

范丞丞專注投入訓練考取賽車執照

《飛馳人生3》除了原班人馬沈騰、尹正、黃景瑜、范丞丞（范冰冰弟弟）、張本煜外，還加入了原島大地、李治廷、胡先煦、王安宇等一班新生代顏值演員組成男車陣，務求給粉絲雙重享受。這班演員更親身上陣，其中幾位在拍攝前還特別考取賽車牌照。主演沈騰為配合角色，從零起步，先後考取普通駕照、漂移證、拉力賽駕照三項認證資格，把自己錘鍊成真正的車手；范丞丞更是提前兩年作準備，專注投入訓練考取賽車執照；張新成也同樣參與賽車模擬訓練等，為電影全程投入特訓。

導演韓寒親授實戰

作為資深賽車手的導演韓寒，將多年賽道經驗融入創作，讓影片的賽車戲份真實到極致，令觀眾體驗到賽車過程的刺激觀感。他堅持參與這部電影的台前幕後工作，在可行的情況下盡量考取官方認可的賽車證書，以真實的賽車技術進行拍攝，讓觀眾感受到那份真實感。電影預告片所見，連場高能飛車場面震撼人心，懸崖漂移、砂石路狂飆、多車追逐等鏡頭一氣呵成，沒有用上特效，全是真人實拍的驚險、刺激場面。當年《飛馳人生》上映，從票房黑馬系列躍身至《飛馳人生3》的43億票房，它不只是一部熱血賽車電影，更傳遞着永不言棄的追夢精神。

