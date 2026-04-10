正義女神丨區明妙嬲得可愛淋紅油嚇窒譚耀文 御用學生妹伯樂是薛家燕 曾獲韓國公司看中

由佘詩曼、譚耀文、陳煒、周嘉洛、許紹雄等主演的TVB熱播劇《正義女神》，昨晚（9日）劇情掀起高潮。現年25歲、被封為「TVB御用學生妹」的區明妙，飾演為亡母復仇的15歲少女梁安娜，因不滿法律判決而向飾演檢控官光正的譚耀文潑紅油洩憤，更在法庭上連環爆Seed，怒吼「呢個世界根本就冇公義」，其充滿敵意的眼神與偏激行為極具張力。儘管角色看似反叛，但區明妙憑著招牌的包包面Baby Face，無論是鼓腮扁嘴還是激動控訴，均被網民大讚「嬲都嬲得Cute過人」，可愛又帶點叛逆的形象成功在網絡洗版。

譚耀文遭殃後自創搖擺舞

劇中「淋紅油」一幕成為焦點，據悉拍攝時為求效果逼真，該場戲需「一Take過」完成，讓首度擔此重任的區明妙坦言壓力極大。從官方釋出的幕後花絮可見，台前幕後做足準備，而慘遭紅油洗禮的譚耀文非但沒有狼狽，反而相當享受，擺出各種甫士任人拍照，更即興自創「搖擺舞」娛賓，盡顯頑皮可愛一面。區明妙在劇中情緒轉換自如，從初登場的偏激控訴，到最後得知錯怪好人後的內疚與誠心認錯，層次分明的演繹大獲好評，展現了區明妙駕馭複雜角色的潛力。

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區明妙被封「御用學生妹」

現年25歲的區明妙其實是童星出身，曾是家燕媽媽藝術中心的學員及旗下女團Honey Bees的成員。早在2017年，她已被韓國娛樂公司看中，但因更喜歡演戲，加上不想放棄學業，最終婉拒了赴韓追尋女團夢的機會。區明妙童年時已參與TVB劇集拍攝，代表作有《親親我好媽》、《她她她的少女時代》、《愛上我的衰神》，以及近年的《婚後事》等，因其可愛童顏而多次飾演學生，獲得「御用學生妹」的稱號。雖然形象深入民心，但她對演戲充滿熱情，並渴望未來能挑戰「極端角色」，藉此過足戲癮，並向觀眾展示自己截然不同的一面。

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區明妙原來有副好身材？