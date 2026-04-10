何洛瑤變問題少女向凌文龍岑珈其偷師 麥沛東自嘲醜樣羨慕拍檔

舞台劇《三一萬能合》（10日）首場演出，一眾演員凌文龍、麥沛東、岑珈其及何洛瑤（Sica）等，拜神祈求演出順利。凌文龍透露，劇中同麥沛東、岑珈其，把各人優點融合變成最優秀的人。

舞台劇《三一萬能合》今首演

同凌文龍在Viu TV劇集《IT狗》系列合作的岑珈其，坦言甚有默契，更成為好朋友，憶記當凌文龍提出不如合演舞台劇時，自己亦想跟對方學習，覺得對方是舞台劇大師。擔任女主角的Sica，對於跟經驗豐富的凌文龍、麥沛東、岑珈其，她十分期待，「我擺明偷師學習！」就算不是綵排，也會主動問及有關演出的問題。凌文龍大讚Sica是天生的演員，她要一人演三角，變化好大。在旁的麥沛東形容，Sica的演出是「教科書級別」，造型又好靚，「反而我最肉酸！」談到演出難度，凌文龍坦言有時未能做到導演要求，故要不停磨合，難得同一班好兄弟合作，感覺到大愛。