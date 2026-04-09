正義女神丨劉展霆「乞人憎」演技成焦點 與鍾柔美緋聞掀熱話 擁富貴家底仲係舞蹈高手

32歲藝人劉展霆（Eden）因為與鍾柔美傳緋聞而為人熟知，近日他終於憑作品引起大家關注。他近期在TVB熱播的律政劇《正義女神》中，憑藉其「乞人憎」演技，將囂張跋扈的15歲富二代「趙世孝」一角演繹得入木三分，引起網民討論。劇中劉展霆展現了角色縱火後的邪惡，更在法庭戲中透過藐嘴藐舌、眈天望地等微表情，將角色的目中無人與不知悔改詮釋得淋漓盡致，讓觀眾看得咬牙切齒。

劉展霆有家底又多才多藝

除了在《正義女神》的亮眼演出，劉展霆的個人背景與感情生活同樣備受關注。多才多藝的他不僅是霹靂舞高手，更曾是男團「Super Tiger」成員，演藝事業外，家底亦非常豐厚，有指他與親友在港島擁有多個海鮮檔亦經營火鍋店。然而，劉展霆最為人熟悉的，莫過於他和《聲夢》學員鍾柔美（Yumi）的緋聞。儘管兩人年齡相差13歲，但緋聞傳得沸沸揚揚，劉展霆早前更親口承認曾於情人節送贈價值過萬的名牌手鏈給鍾柔美，但雙方至今仍堅稱只是好友，否認戀情。

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劉展霆與鍾柔美緋聞成熱話

這段與劉展霆的緋聞，對年僅19歲的鍾柔美帶來了始料未及的衝擊。緋聞爆出初期，鍾柔美的回應被指含糊其辭，在與劉展霆親密照及承認男方送禮後，其說法更顯得前後矛盾，因而被網民猛烈抨擊「講大話」。事件令鍾柔美一直以來建立的「乖乖女」清純形象大受打擊，不少粉絲表示失望，認為她在處理事件上不夠坦誠，形象一度插水，成為這段緋聞中的最大輸家。

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