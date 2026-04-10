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85歲何守信罕現飯局魅力不減 前港姐陳淑蘭緊挨合照冧爆 曾是金牌司儀被指濫愛花心

影視圈
更新時間：10:00 2026-04-10 HKT
發佈時間：10:00 2026-04-10 HKT

現年85歲的前TVB「金牌司儀」何守信（何B），自2018年離開港台節目《開心日報》主持崗位後，便返回加拿大享受低調的退休生活，極少公開露面。近日，他罕有地回到香港，繼早前被監製丘亞葵捕捉到在巴士上的身影後，前港姐亞軍、亦是其昔日電台拍檔的陳淑蘭，再度曝光何守信的最新動態，原來他正與一眾《開心日報》的舊同事們溫馨聚舊。

何守信銀髮型男魅力不減

何守信於2011年起主持《開心日報》，至2018年離開返回加拿大生活，而陳淑蘭亦曾是《開心日報》的老臣子，相方曾合作主持多年。從陳淑蘭分享的照片可見，雖然何守信已屆85歲高齡，但依然精神矍鑠，瀟灑有型。他的一頭銀色自然捲曲髮不僅非常時尚，髮量更是依然濃密，令人羨慕。儘管歲月在他臉上留下了不少皺紋，但當他對著鏡頭展露親切笑容時，其魅力不減當年，吸引力十足。

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何守信85歲依然瀟灑

在這次《開心日報》的舊同事聚會中，何守信無疑是全場的焦點人物。從大合照中可見，無論是站著還是坐著，他總是位居中心，所有舊同事都爭相與他合照，盡顯其型男魅力。

陳淑蘭興奮緊挨何守信

發布這批照片的正是何守信往日在《開心日報》的舊拍檔陳淑蘭。蘭子難掩興奮之情，在社交媒體上寫道：「Yeah，何B師傅回港了！開心日報大聚會！日子一眨眼過得特別快， 大家又好似返回做『開心日報』的日子」。在幾乎每一張合照中，陳淑蘭都緊緊地挨在何守信身旁，擺出開心的表情，態度頗為親密，足見二人交情深厚。

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何守信情史豐富曾被罵花心

何守信除了主持功力備受讚譽，其豐富的感情史也同樣是外界津津樂道的話題。他一生風流倜儻，在70年代加入TVB後，曾與多名圈中女星譜出戀曲。他的第一任妻子是「影壇美人魚」歐嘉慧，兩人1973年結婚，但婚姻僅維持了兩年，當時有傳聞指汪明荃的介入是離婚導火線。離婚後，歐嘉慧移居美國，並於2020年病逝。

何守信曾跟汪明荃拍拖3年

80年代，何守信與汪明荃的一段情最為人熟知，兩人被譽為「金童玉女」，戀情維持了3年。何守信曾澄清，與汪明荃拍拖時從未同居，該段感情在他移民加拿大後才正式結束。此外，他也曾與溫柳媚、景黛音等女星交往，更曾被前度女友溫柳媚公開大罵「一腳踏兩船，濫愛、花心、爛滾」。對此，何守信後來曾自責，表示當時不懂得如何處理已經變質的感情。之後何守信終於在1996年與歌手陳麗斯結婚，從此定了下來，兩人廝守至今。

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