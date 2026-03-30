85歲何守信夫婦搭巴士被捕獲近況曝光 退休多年生活低調曾戀汪明荃轟動一時

85歲「金牌司儀」何守信兩年前曾返香港，因為與林建明聚會而洩露行蹤，何守信曾為此感到不滿。近日資深製作人丘亞葵更新社交平台，見到久未露面的何守信合照，未知今次再曝光近況，何守信會否再次投訴。

何守信打扮休閒

丘亞葵曝光與何守信合照，肩並肩站在巴士總站，未見何守信太太陳麗斯出鏡，估計由陳麗斯揸機為二人拍攝。已有一段時間沒現身的何守信打扮休閒，穿上綠色上衣襯米色褲，雖然一頭銀絲卻精神極好，狀態不俗。

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丘亞葵前日（28日）在微博留言：「從不相信，人生何處不相逢，所謂不期而遇，就是很多遇見，不可言喻，闊別多年，居然在公交車上，遇見電視台時的舊戰友舊同事，當年的金牌司儀何守信兄和太太陳麗斯，風采依然，可惜短短車程，說不盡40多年的合作往事，如今，城市變大了，緣份變淺了，一剎那的遇見，感受尤深，今次的相逢並非刻意」。

何守信桃花緣旺

何守信早於70年代加盟TVB，因歷年主持大型節目，而有「金牌司儀」之稱。何守信桃花緣旺，1973年與「影壇美人魚」歐嘉慧結婚，有傳因汪明荃介入，而結束僅兩年的婚姻。不過何守信與汪明荃只拍拖三年攸分開，他曾提過二人沒有同居。何守信曾戀溫柳媚、景黛音，卻遭溫柳媚公開指控一腳踏兩船，直到1996年與陳麗斯結婚，才安定下來。

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