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愛回家丨Bonnie「黑絲誘惑」金城安  網民跪求「安Bon」復合 林凱恩親解與周嘉洛劇中關係

影視圈
更新時間：16:00 2026-04-09 HKT
發佈時間：16:00 2026-04-09 HKT

TVB皇牌處境劇《愛回家之開心速遞》劇情時有驚喜，近日播出的一集更出現了令觀眾心跳加速。劇中由林凱恩（Iris）飾演的乖乖女Bonnie，為了幫助已分手的前男友金城安（周嘉洛 飾）克服「三色豆」恐懼症，竟突破形象化身性感女教師「Miss Tam」，上演一場火辣的「制服誘惑」，不但令網民為之瘋狂，更再次燃起大眾對「安Bon戀」復合的期望。

林凱恩黑絲短裙制服誘惑

在最新劇情中，向來形象清純的林凱恩換上一身性感教師造型，令人眼前一亮。從劇照及她於個人Instagram上發放的福利照可見，她身穿白色襯衫、黑色窄身西裝外套及短裙，配上一雙惹人遐想的黑色絲襪和高跟鞋，再戴上金色細框眼鏡，完美演繹了「Miss Tam」的性感與專業。照片中，她時而翹腳坐在沙發上，盡顯修長美腿；時而與周嘉洛俏皮自拍，大派粉絲福利。

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林凱恩教師造型收服粉絲

這個造型與Bonnie以往的乖巧形象形成強烈對比，成功在網上引爆熱議。網民紛紛湧入留言區大讚：「好正呀黑絲」、「黑絲會引發戰爭」、「想上Miss Tam堂」，激讚林凱恩的突破性演出，認為她「有啲性感又有啲型」。

Bonnie性感幫助安仔

本集劇情圍繞金城安因要接見外國大使，必須克服對該國「國菜」三色豆的童年陰影。為此，Bonnie化身嚴師，以角色扮演的方式，手持教鞭，強勢地逼問安仔：「三色豆是什麼味道？回答我！」試圖解開他的心結。Bonnie今次出手幫助前度安仔的舉動，再次勾起了觀眾對「安Bon戀」的集體回憶。雖然兩人分手多時，Bonnie亦有新對象「蔥頭」（丘梓謙 飾），但網民對這對「初戀CP」的思念從未減退，紛紛留言「好掛住安bon」、「安Bon世一」，甚至有粉絲憶起當年安仔為Bonnie準備護士服想玩角色扮演的甜蜜往事，感嘆兩人依舊是最合襯的一對。

林凱恩談復合問題

「安Bon戀」的復合問題一直是劇迷最關心的話題之一。林凱恩早前接受傳媒訪問時曾笑言，這個問題「無論三歲到八十歲都會問」。對於會否復合，她當時表示決定權在於監製和觀眾，但她個人頗享受目前的關係。她以「好熟悉的親人」來形容與金城安在劇中的關係，認為兩人現在更像「戰友」，表示變成戰友一齊去衝，未必一定要是愛情。因為若分了手就永遠不見，其實是好慘的一件事。

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