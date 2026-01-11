游嘉欣拍Kiss戲形容唔夠激 林凱恩慘成網民發洩對象 戴祖儀賣口乖讚TVB從善如流

林凱恩、戴祖儀及游嘉欣今日（11日）出席《非常檢控觀》宣傳活動。提到她們也有份拍攝綜藝節目《尋歡作樂的姐姐》，林凱恩參與的「上海篇」（剪接手法惹爭議，加入模仿抖音短片的動漫定格風格），慘遭網民狠批而抽起，改由戴祖儀、游嘉欣的「深圳篇」救亡。

破格惹爭議

林凱恩解釋除了攻擊之外，也有許多正面訊息，「最重要係我玩得開心就得，公司調動咗，我哋都唔知。都希望觀眾知道台前幕後好多人好辛苦去製作，我希望大家用啲唔同角度欣賞。」又表示經已盡力，明言沒有收視壓力，「叫得姐姐，內心強大！」林凱恩感謝監製給她們這個機會，讓觀眾了解她的另一面，「平時好正經去介紹資訊性嘅嘢，呢次係破格，否則唔會有爭議。」

至於屬救亡組的游嘉欣表示也有看「上海篇」，認為不同組合各具火花，認為製作方式頗創新，又指拍攝時，「一日要趕好多場，去好多地方拍，好辛苦！」戴祖儀認為這次TVB在特效或主題上也是勇於嘗試，「睇吓觀眾鍾意定係唔鍾意，即刻作出改善，我覺得呢個社會就係要不停去接受新事物，然後去改進。」她覺得無論「廣深組」或「上海組」，重點都是分享正能量和快樂。戴祖儀透露在節目中享受按摩床，笑稱︰「全是沙石，瞓喺上面按摩，身形會『印』咗出嚟！不過吳若希瞓火喺上面就呈現躺平狀態。佢太輕，壓唔到任何形出嚟。」

提到《非常檢控觀》中，游嘉欣、吳偉豪再成CP組合，有大膽的親熱戲，游嘉欣形容︰「都唔夠激！」並預告有一場吻戲，她解釋︰「鍚佢，我係有目的嘅。我覺得好surprise，拍嗰陣都呆一呆，（有冇觸電感覺？）聽到呢個消息（拍吻戲）嗰陣觸電！」