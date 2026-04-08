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港片《我們不是什麼》憑口碑上榜 《再見UFO》有後勁 復活節電影票房近2,800萬大勝去年

影視圈
更新時間：21:16 2026-04-08 HKT
發佈時間：21:16 2026-04-08 HKT

今年復活節檔期（4月3日至6日）的電影票房，港澳兩地總收入為 HK $ 27,757,780（香港地區票房 HK $ 25,931,645），比去年復活節（4月18日至21日）的票房總收入 HK $ 13,564,130（香港地區票房 HK $ 12,753,564）倍增104.64%（香港地區票房增加103.33%）。今年復活節檔期戲碼強勁，由闔家歡片種主導，驅動一家大小入場觀影，帶動票房節節上升。

荷里活代表領頭

復活節檔期上映的電影，收入最佳的是荷里活動畫片《超級瑪利歐銀河大電影》，4天收入為 HK $ 13,192,620；第二位是荷里活電影《末日聖母號》，收 HK $ 4,284,690；第三位動畫片《狸想奇兵》收 HK $ 2,897,669。香港電影《夜王》、《我們不是什麼》及《再見UFO》則排行第四、第五及第六位，分別收 HK $ 1,544,937、HK $ 1,498,282，及 HK $ 1,192,506。

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