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英倫班霸Suede相隔10年載譽歸來 周六西九開唱順道享用香港美食  

影視圈
更新時間：21:45 2026-04-08 HKT
發佈時間：21:45 2026-04-08 HKT

英倫殿堂Britpop樂隊Suede將於今個星期六（11日）晚上7時正，在西九文化區安盛竹翠公園舉行《The Antidepressants Tour in Hong Kong》，亦是樂隊自2016年8月的世界巡唱香港站後，相隔整整10年載譽歸來，演出當天更將在竹翠公園場內特設攤位，售賣只在香港場獨家限定發售的精美酒壺等周邊商品。

Suede巡演見證世代共鳴

早前Suede的兩位成員包括低音結他手Matt Osman和鍵琴手Neil Codling便趁着巡演空檔，接受了香港媒體的越洋訪問大談近況，他們表示香港對Suede來說是一個很特別的地方，今次會帶來新專輯和這30年的經典作品給大家，雖然Suede曾多次來港演出，但每次也有賓至如歸的感覺，而且更有機會享用香港美食。Matt和Neil續說巡唱由英倫開始，現已踏上歐洲大陸，至今各地的歌迷也很瘋狂，也很熟悉他們的歌曲、常常在現場一起大合唱，不過由一個塞冷的地方展開巡唱第一站，直至近期天氣開始回暖，冬天和夏天的衣服也必定要放在行李箱內。

Suede音樂影響不同世代

作為Britpop音樂最具影響力的其中一隊樂隊，他們很高興Suede的音樂影響了不同的世代，也表達了對現今在音樂創作上的一些看法：「世代不停轉動，今時今日用一部電腦便可以做出一張專輯，取代了一大班樂手進入錄音室夾Band 和造歌的程序及樂趣。但當一群人聚在一起造音樂，才能有不同的意見和風格，那種多樣化是以一部電腦所做出來的音樂完全不能比擬。」「不過一首歌如何造出來並不重要，最重要的是它能為人所認識和能夠感動人。」他們說在台上玩Live時任何一部分都覺得好正、好開心，而且巡演是表達Suede音樂理念的最佳方法。

新專輯《Antidepressants》獲譽年度佳作

今次Suede的《The Antidepressants Tour》是為了配合去年樂隊推出的第10張專輯《Antidepressants》而展開，主音Brett Anderson表示：「我不認為我們這一代還有哪個樂團，還在創作像我們這張充滿同樣活力的唱片。」再加上外地多個知名音樂媒體揀選它為2025年最佳專輯的其中一張，由此可見Suede在30餘年的音樂生涯中，他們不拘泥於潮流，在經歷了解散與重組後，創作出了他們這一代最優雅、最富情感深度、最戲劇張力的搖滾樂，最重要的是他們的音樂永不過時。

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