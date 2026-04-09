72歲八両金搭港鐵神情呆滯  為養仔中港奔波日做逾12小時  曾被前妻爆「患癌」惹熱議

現年72歲的資深藝人八両金（葉競生），近年將事業重心轉移至內地，不僅在廣州開設公司，投身網絡電影製作，更緊貼潮流做起主播帶貨，年過七旬依舊為事業和家庭勞心勞力。然而，近日有網民於港鐵車廂內偶遇八両金，並拍下他疲憊的身影。

八両金神情呆滯心事重重

從網民分享的照片可見，八両金頭戴漁夫帽，身穿白色恤衫外搭黑色背心，獨自坐在座位上。照片中的他港鐵內神情落寞滿懷心事，面帶倦意的他表情呆滯，眼神似乎沒有焦點，與幕前總是帶給觀眾歡笑的形象大相逕庭，看起來心事重重，相信這與他極度辛苦的工作有關。

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八両金日做逾12小時年中無休

據悉，八両金移居內地後，生活幾乎被工作填滿。他的兒子葉小霆（八両仔）曾透露，父親每天的作息就是早上八點起床，一直工作到晚上八點半才下班，幾乎年中無休。對於這位年逾古稀的長者而言，莫講退休享受生活，連放假似乎也是一種奢想。

八両金日做夜做為養仔

除了事業上的辛勞，家庭的煩惱也可能是他心事重重的來源。去年，其前妻「八両菜」何顓彤突然向外界爆料，聲稱八両金患上癌症，更斷言他「得番幾個月命」，引起全城關注。雖然八両金事後立即澄清，更在記者面前做掌上壓、打拳，力證自己身體健康，但這段與前妻的恩怨情仇，亦讓他多次感嘆「好辛苦」。在連串風波中，八両金曾透露自己並非外界想像中富有，因為「仲要養仔」，言談間流露出對兒子八両仔的極度掛心與責任感。這位昔日的喜劇演員，如今為生活和家庭奔波，其憔悴的神情實在令人心疼。

八両金望跟八両菜各行各路

去年7月，八両金被前妻八両菜控訴家暴、出軌、吃軟飯等，更聲稱八両金罹患癌症。憤怒的八両金隨即透過《東周刊》公開申冤。到十月，八両菜因醫療事故導致腳部重傷，因而陷入經濟困境，她再度指責前夫是無情無義之人，更怒斥八両金曾提出復合，卻僅願支付每月2000元作為家用，直指這是對她的侮辱。對此，八両金無奈感嘆，強調絕對沒有要求復合，亦指叫八両菜到內地養病的提議「對得住天地良心」，他謂只希望未來和前妻各行各路，互不打擾。

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