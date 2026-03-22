八両金31歲兒子近照樣貌再進化！八両仔被指撞樣Anson Lo 金價上升老竇金器全消失掀討論

現年72歲曾自封「香港最醜男人」的八両金（原名葉競生）在1999年與「八両菜」何顓彤離婚，多年來獨力照顧「八両仔」葉小霆，但原來在2023年，八両金與八両菜突然世紀復合，八両菜去年向《東周刊》轟前夫家暴兼食軟飯，還指八両金罹患癌症「僅剩數月性命」，引發全城熱議。

八両仔再度「進化」撞樣Anson Lo

八両金事後否認自己患癌，當時只是讓經濟有困難的她，暫住在自己的家中，純粹朋友式幫忙，絕對沒有任何夫妻之實。雖然八両金與八両菜的糾紛成為城中熱話，但八両仔未有現身兼回應，繼續沉默是金，日有網民在泰國曼谷偶遇八両金與八両仔，八両仔外貌再度「進化」，由「向佐」轉變為撞樣Anson Lo（盧瀚霆）。

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八両仔從小一舉一動備受關注

今年已經31歲的「八両仔」葉小霆從小一舉一動備受關注，小時候與老竇同樣以冬菇頭示人，童年時相當可愛。漸漸長大的八両仔與父親的外貌大相徑庭，留長頭髮染成金色，多了一份叛逆味，近年容貌多次「進化」，由留長髮兼白面紅唇Look，至現時五官突變深邃兼下巴長長，激似向華強兒子向佐及台灣歌手蕭敬騰混合體，經常與父親一同登台賺錢。日前有網民在Threads發文稱在泰國曼谷四面佛遇上八両金兩父子，當時八両金身穿白色貼身中袖上衣及黑色背心，仍然留有招牌冬菇頭，下身穿上十年不變的喇叭褲，同場見到頭戴Cap帽的八両仔大熱天時穿山紅色長袖外套，樣貌又有驚人變化。

八両金最風光時隨身戴金飾足有四斤重

有人表示八両金多年來走在潮流尖端：「呢個Y2K喇叭褲造型連Pharrell 都要抄佢」、「佢係我呢一世人見過最專一嘅男人，同一套衫。」還有人指「八両仔」撞樣向佐：「以為紅色衫嗰位係『向左』，心諗佢哋有咩合作。」但亦有人說：「個仔有啲似anson lo。」、「以為AI。」同時有人發現，八両金身上的招牌粗頸鍊不見了，結果有人說：「佢個樣好慌張喎， 係咪畀人搶咗條金頸鏈？」、「小咗好多金喎！」、「要改名 ，佢啲金高價沽出。」八両金曾在訪問上指以前被相士指他五行欠金，故取名八両金又周身金器，最風光時，八両金曾隨身戴的金飾足有四斤重，可惜一場金融風暴9年，八両金徹底輸掉所有資產，連老婆都「走佬」。

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八両金冬菇頭是向偶像李小龍致敬

原來八両金的招牌冬菇頭，是向偶像李小龍致敬！八両金曾表示70年代來港後對娛樂圈根本沒興趣，不過因他是李小龍的超忠實fans：「我為咗去等睇佢第一部戲，《精武門》，等咗三日三夜！買咗票，嘩，好有型，睇完之後，發覺佢嘅頭髮係咁樣，我就走去髮型屋，話同我剪個李小龍嘅頭髮，剪剪剪剪，一開頭仲有兩條辮仔出嚟，但係後尾修修下一條辮都冇，變咗冬菇頭。」可惜出來效果完全不似預期，八両金也笑謂：「咁你個樣事實都唔似李小龍呀嘛，就算似足個頭都冇用。」八両金近年與八両仔齊齊搬到廣州長住，專心發展內地事業，八両仔曾表示爸爸是一個很勵志的人，拍了三十多年電影之後，現在已毅然正式創業，並爆他每天8點就起床，之後8點半就返工，多年來從來未停過，完全無意退休去享受人生。八両金也指做人一定不可以停下來，因為「一停個腦就生鏽。」