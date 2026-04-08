黃明志持毒案今開庭陳情書要求「撤銷控狀」 寸爆控方半年冇足夠證據延期4.29審理

馬來西亞歌手黃明志去年捲入台灣「護理系女神」謝侑芯命案，更被查出身上有不明藥丸，加上初步尿檢呈毒品反應，依馬來西亞《危險毒品法令》「持有毒品」及「濫用毒品」罪嫌起訴，去年12月在針對吸毒案的法庭中獲判無罪，當庭釋放。黃明志今日（8日）為持毒案現身法庭，依控辯雙方共識，案件將於4月29日再次提堂。

黃明志搵神明指路

黃明志昨日（7日）在IG發文表示：「明天就要上法庭了，案件其實還沒有開始打的，對方還在准備證據中，如果一直證據不足，我就會無罪釋放了。如果要拖的話，那就拖一下。」黃明志更到天后宮參拜祈求指示，又透露媽祖指「沒事的，靜靜就好」。

黃明志陳情書待審

黃明志今日現身法庭，據馬來西亞傳媒《中國報》報道，主控官指控方在兩天前才透過電郵方式，接獲黃明志要求控方撤回控狀或改控刑罰較輕的控罪的陳情書，至今未來得及審閱。故要求將此案延期過堂，讓控方決定是否接納被告的陳情書。但黃明志的代表律師指出，早已在3月16日將陳情書交予吉隆坡刑事案提控組主任的辦公室。

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黃明志離開法庭後再次更新IG，指控方「半年來一直缺乏足夠的起訴條件」，因此向「檢控官要求法庭『撤銷控狀』」。黃明志續指：「官司目前是還沒有開始打的，剛剛在法庭檢控官說還需要兩三個禮拜來讀這一份『Surat Representasi』，所以還需要等一下」。

黃明志嘲諷網民

黃明志還句句有骨嘲諷：「看到有人留言說『惡有惡報，時辰未到』，我完全認同！馬來西亞的確很多『惡報』，為了流量，為了廣告，為了花紅兩個月」。黃明志在最後：「請大家珍惜智慧，遠離Google翻譯草枝擺惡報。」

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黃明志今日（8日）離開法庭後在IG留言原文如下：

由於半年來一直缺乏足夠的起訴條件，所以我們幾個禮拜前就已經和律師寫了 “Surat Representasi” 給檢控官要求法庭“撤銷控狀”。

“Surat Representasi” 如果用Google翻譯成中文是 “陳情書”，某中文報一看到“陳情書”便立刻高潮了。然後就開始散播 - 黃明志向法庭“陳情，要求輕判” 來帶風向...

像這類被帶偏的新聞，在黃明志身上已經發生最少100次了（我們也已經截圖存證了）。也難怪最近看到越來越多鍵盤法官在審判黃明志...

看到有人留言說 “惡有惡報，時辰未到”，我完全認同！馬來西亞的確很多“惡報”，為了流量，為了廣告，為了花紅兩個月...

Btw，官司目前是還沒有開始打的，剛剛在法庭檢控官說還需要兩三個禮拜來讀這一份“Surat Representasi”，所以還需要等一下... 請大家耐心等待。謝謝關心。

最後，請大家珍惜智慧，遠離Google翻譯草枝擺惡報。

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