呂慧儀囝囝「蟹籽」撞樣天王JJ林俊傑 暖心鼓勵比賽落敗兒子 學霸方式幫愛子打氣

43歲的「長腳蟹」呂慧儀，近年憑處境劇《愛．回家之開心速遞》中「熊若水」一角，為觀眾熟悉。近日呂慧儀在IG分享與兒子「蟹籽」的溫馨合照，慶祝兒子在游泳比賽中勇奪銅牌，並暖心鼓勵兒子，比賽的意義在於挑戰和超越過去的自己，而非僅僅為了獎牌，呂慧儀之後還跟囝囝說游水後，可回家打機放鬆一番，她獨特教仔方法及學霸背景，再次受到網民關注。

呂慧儀學霸背景再受關注

呂慧儀中學時期已是屯門區Band 1名校的高材生，中七時更以理科全級第一的佳績，加上中國語文及文化科A級的優異成績，成功考入香港科技大學電子工程系。即使在演藝圈打拼多年，她也從未放棄自我增值。近年她在兼顧繁忙的拍攝工作和照顧兒子的同時，毅然半工讀完成了牛津大學賽德商學院的行政管理課程，並且所有科目成績均在80分以上，其驚人毅力和才智，讓網民為之讚嘆。

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呂慧儀囝囝撞樣歌手林俊傑

呂慧儀於2019年宣佈與前夫黃文迪離婚，並共同撫養兒子。近年呂慧儀囝囝暴風式成長，網民驚覺他的外貌，與台灣歌手林俊傑「撞樣」，引起一時熱話。呂慧儀這位擁有工程學背景的學霸媽媽，將其邏輯思維應用於育兒上，而且對於小朋友玩手機有一套特別理論。

呂慧儀分享防止小朋友玩手機方法

呂慧儀的育兒法將兒童成長分為四個階段並提供對策，在「感覺運動階段」，她主張絕對禁止嬰兒接觸電子產品；進入「前運算階段」時，則需訂立嚴格的獎懲規則來限制使用時間；對於最具挑戰性的「具體運算階段」，亦即是7至11歲，她建議家長運用技術手段配合良好溝通；最後在11至16歲的「形式運算階段」，應放棄權威式管教，轉而引導孩子學習自律，讓他們明白「人要控制手機，而非被手機控制」的道理，完美演繹了現代「超級媽媽」的風範。

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