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前TVB「御用富豪」于洋香港罕現身  群星為老戲骨慶生明顯消瘦  曾欲追薛家燕現移居加國

影視圈
更新時間：09:00 2026-04-08 HKT
發佈時間：09:00 2026-04-08 HKT

現年77歲的前TVB「御用富豪」于洋，自2021年拍畢《家族榮耀》後便返回加拿大過著養尊處優的退休生活，鮮有在香港公開露面。然而，日前他為了替圈中好友鍾志光慶祝65歲生日，驚喜現身壽宴，其最新狀態也隨之曝光。

于洋精神奕奕現身壽宴

在藝人蘇恩磁分享的生日宴會照片中可見，久未露面的于洋穿著一件綠色長袖上衣外加黑色背心，打扮休閒。雖然已屆77歲，滿頭銀髮且髮量稀疏，但于洋精神矍鑠，紅光滿面，與呂有慧、盧宛茵、孫慧蓮、吳浣儀等一眾老友相聚，笑得格外開懷，形象親切。他時而與眾人一同切蛋糕，時而翌起手指公，親切的笑容掀回憶殺。

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于洋消瘦粉絲心疼

儘管風采依舊、其「御用富豪」的氣質絲毫不減，但與近年曝光的照片相比，于洋的身形似乎明顯消瘦了一些，讓不少關心他的粉絲留言表示心疼，希望他「要食番肥啲」，並祝福他身體健康。

于洋曾有意追求薛家燕

于洋於1998年獲中學同學薛家燕邀請，從加拿大回流香港，接拍TVB經典處境劇《真情》，憑「高山青」一角深入民心，更成為其演藝生涯的代表作。于洋曾透露，薛家燕是當年的校花，自己曾有意追求，可惜受到薛媽媽的阻撓。此後，他長留香港拍劇，直至2020年約滿才正式退休。

于洋移居加國弄孫為樂

于洋於1968年報讀南國實驗劇團入行，至今已逾半世紀。他在事業順遂時選擇移居加拿大，經營過餐館與旅行社生意，人生閱歷豐富。返回加拿大後，于洋與太太享受著寫意的生活。于洋曾分享在加拿大的家居照片，其大屋非常闊落，即使客廳中間放了張巨型梳化和餐桌，加上一個開房式廚房，依然有極多空間走動，空間感十足。而且還有個大花園，放有籃球架、燒烤爐及戶外家具。他與太太育有兩子，現已榮升爺爺，擁有可愛的混血孫兒，弄孫為樂成為他目前的生活重心。雖然仍有戲癮，但于洋表示只會在遇到好劇本時才會考慮復出。

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