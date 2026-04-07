梁朝偉放下「社恐」大方派心 自剖演藝三階段︰已走出舒適圈 退休作要拍「開心戲」

影帝梁朝偉、匈牙利導演伊迪高安怡迪（Enyedi Ildikó）到尖沙咀文化中心，出席電影《寂靜的朋友》首映活動。被指「社恐」的梁朝偉全程笑容滿面，應傳媒要求派了幾次心。導演表示非常開心來到香港，上次來港是20多年前；她指《寂靜的朋友》在世界地舉行首映，形容故事是人與自然之間的聯繫。梁朝偉表示，同導演合作感難忘，拍攝該片之前看了她所有作品，「一定要和她合作。」大讚她有內涵、謙虛，有清晰的想法，在拍攝過程度過了愉快的90天；並重申自己不是揀劇本，從來都是先揀導演。

梁朝偉怕舟車勞頓

《寂靜的朋友》在德國取景，導演心儀的樹林景觀，則在匈牙利拍攝，梁朝偉形容整個過程十分好玩，「拍了一部自己好鍾意的電影。」指以現時年紀，需要騰出許多體能、心力，故拍攝工作有「一點不喜歡就不考慮。」笑言要萬中挑一。是次梁朝偉同樹木做對手戲，「對樹木多了一份尊重，跑步時見到樹木都會想一想，反思人與大自然關係。」提到他從德國啟程，走訪歐洲主要國家出席首映禮，而亞洲首站是韓國，香港站後會到台北、上海、美國及日本等，他大呻「好攰」，「我怕舟車勞頓，又要應付連串訪問……所有過程都有所體驗。」問是否考慮退休？他笑言是兩回事，問想與韓國導演合作嗎？他表示一向喜歡與不同地方的導演合作，「今次最難得在德國拍攝，但不用學德文。以前拍戲礙於語言問題，隨遇而安啦！」

談到最愛的電影是《花樣年華》，問想再與王家衛合作嗎？他指「不敢講」，所有事都有機會發生，「我覺得自己有幾個階段︰首先是侯孝賢啟發了我，再來是與王家衛的磨練，現在是第三階段，我走出了舒適圈，做以前覺得不自在的事︰例如拍《尚氣與十環幫傳奇》時好大壓力，我一個香港人參與這齣大製作。以前我只會暱埋，只求舒服，現在多了一點接觸。」

梁朝偉愛蒲百老匯電影中心

梁朝偉感嘆電影業萎縮，串流平台出現，現在有些戲院執笠了。他透露自己會到百老匯電影中心欣賞藝術電影，見到仍有影迷支持藝術片。問到是否將拍新電影？他表示︰「我不想這麼快開工呀！」透露有許多計劃，例如參與演出串流平台的劇集。談到《寂靜的朋友》中有裸體沖涼場面，梁朝偉不擔心影迷目光只焦點在此，「相信影迷入場會得到啟發。」最後，梁朝偉稱希望自己最後一齣作品「開心的電影」，同杜琪峯合作？他笑言：「不知道呢！他的電影怎會開心！」