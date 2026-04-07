《情深深雨濛濛》「李副官」驚傳離世15年  網民掃墓撞見曹秋根墓碑  不敵癌症之王上海逝世

經典瓊瑤劇《情深深雨濛濛》中，以忠心耿耿的「李副官」一角廣為人知的男星曹秋根，近日驚爆已離世超過十年，消息震撼無數劇迷！此事件的揭發過程極具戲劇性，源於一名粉絲在清明掃墓時的意外發現。

掃墓意外發現曹秋根墓碑

本月清明期間，一名中國網友在掃墓時，偶然發現了演員曹秋根的墓碑，碑文上清晰記載他已於2011年10月18日病逝，享年58歲。這個令人震驚的發現迅速在網路上傳開，並衝上熱搜。

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網民獲悉曹秋根離世好驚訝

事實上，早在2020年便有媒體報導過曹秋根的死訊，但當時並未引起廣泛關注。此次因影迷的偶然發現，才讓許多看著《情深深雨濛濛》長大的觀眾驚覺，這位熟悉的演員早已悄然離世。消息曝光後，網友紛紛表示震驚與不捨：「什麼？李副官早就過世了？我今天才知道！」、「五味雜陳」，並讚揚他「演技精湛、角色立體」，感嘆童年回憶的一部分也隨之逝去。

曹秋根因胰臟癌病逝

根據資料，曹秋根是上海人，畢業於上海戲劇學院。他於2011年因有「癌症之王」稱號的胰臟癌在上海病逝。在其演藝生涯中，「李副官」是他最深入人心的角色，劇中忠誠正直的形象，為他贏得了廣大觀眾的喜愛。

《情深深》多位演員已故

隨著「李副官」離世的消息再次浮出水面，網友們也開始追憶《情深深雨濛濛》中其他已故的演員。飾演「方瑜」的李鈺在2009年因淋巴癌辭世，年僅33歲，英年早逝令粉絲心痛不已；而飾演「秦五爺」的黃達亮則於2013年因心臟病發去世，享壽70歲。

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