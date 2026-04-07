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陳煒認曾聽公司「中央管轄」社交網：為大數據爭取宣傳效益 《東周刊》獨家爆張振朗戴祖儀郭柏妍游嘉欣堅拒相讓

影視圈
更新時間：18:10 2026-04-07 HKT
發佈時間：18:10 2026-04-07 HKT

最新一期《東周刊》獨家爆TVB為嚴管旗下藝人的社交網絡風險而推出「辣招」，強制旗下藝人將IG、FB、小紅書等社交平台帳號密碼交由公司「中央管轄」，惟有藝人拒就範而遭雪藏，郭柏妍、游嘉欣隨即被踢出節目《魔音女團》，張振朗和戴祖儀寧失工作也「抗旨」。

陳煒承認聽公司提過「中央管轄」社交網

《星島頭條》今日聯絡4位「抗旨」藝人，齊齊「潛水」至今未回覆。而近日因新劇《正義女神》熱播，頻頻跟網民互動的陳煒，向《星島頭條》承認有聽公司提過「中央管轄」藝人的社交網，還未實行，她認為公司此舉為掌握大數據去爭取宣傳效益，並不影響自己照常運作社交網，因此沒顧慮。

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陳煒不擔心受「中央管轄」影響

陳煒續說：「公司是希望掌握網絡大數據去爭取工作和宣傳，操作（社交網）並非交晒出去，都由自己操作，公司只是想掌握多少少。」對於有藝人同事產生疑慮，陳煒最近為《正義女神》頻頻上網留言覆網民，又會否擔心受「中央管轄」影響？她表示相信仍是照舊做法，「如有劇宣傳，我就會多發文留言，相信不會有影響。」未就事件回覆《星島頭條》的郭柏妍剛剛更新IG，上載學唱歌片段。有網民就認為因鍾柔美去年聖誕不小心將被緋聞男友劉展霆攬啜面親熱照上傳社交網引發事件。

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