正義女神丨陳若思憑虐貓殺母「Cat」一角終有突破 30歲前夕最後一次演學生：挑戰自己的極限

TVB熱播劇《正義女神》自從播出後在網上掀起了熱話，除了佘詩曼、譚耀文、陳煒、周嘉洛、許紹雄和蔣祖曼的演出外，新生代演員的表現，同樣備受關注，其中，現年30歲的陳若思（Amber）飾演病態少女「梁雅文Cat」，由虐殺貓後，對感化官「鄭邵玲」蔣祖曼產生強烈的佔有慾，繼而不甘被媽媽威脅，最後親手殺死媽媽，今次陳若思的表現得到不少讚賞。

陳若思稱Cat是入行最全力以赴的角色

昨日（6日）是陳若思的30歲生日，她在IG貼上多張劇照並說：「今年最好的生日禮物，就是《正義女神》裡的 Cat 這個角色，終於跟大家見面了。這是我入行以來，最全力以赴的一個角色。我不知道未來還會不會再有機會，遇到這種類型的角色。隨著年齡的累積，心境也不同了，我一直都很渴望能飾演一個中學生，因為那是我已經逝去的青春。可惜，直到快三十歲，才終於等到這個機會。」

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陳若思近年參與不少劇集的演出

陳若思曾以「陳煦凝」參選《2022年香港小姐競選》，十強止步後約簽約TVB，入行初期曾主持兒童節目《Think Big 天地》和《Hands Up》，其後加入J2台成為23位J2ers之一，與何泳芍、胡美貽及廖慧儀合作拍攝真人秀節目《港女野人》，近年參與不少劇集的演出。對於今次飾演病態少女「梁雅文Cat」，陳若思說：「收到劇本的那一刻，我就清楚的意識到，這很可能是自己最後一次飾演學生角色。因此我暗暗答應自己：這一次，我一定要盡我所能、全力以赴。因為我知道，若干年後再遇到類似的角色，自己的狀態和心境也未必能跟現在一樣。而 Cat 這個角色帶給我的心理壓力，沉重得讓人幾乎喘不過氣。作為一個把演戲當成終生夢想的人，我由衷地慶幸自己能遇上 Cat。她不只讓我有機會挑戰自己的極限，更讓我在演技上有了明顯的成長與突破。我最大嘅生日願望，就係希望大家可以去睇《正義女神》。即使唔睇晒成套戲，都希望可以睇吓我嘅演出，我知道自己仲有好多缺點，例如把聲偏高、音質不算好聽，仲有些懶音。」

陳若思認真練習發聲同咬字

陳若思續說：「但這些其實都是我刻意保留下來的。因為Cat 是一個只有十幾歲的少女，我不想用成熟的成人聲線去演繹她。小朋友講話本來就是有點尖、有點生硬，甚至有點『難聽』的。我希望盡量貼近那個年紀真實的聲音狀態，而不是刻意修飾成一個『好聽』的成年演員。雖然有人可能會覺得我的聲線從頭到尾都冇太大變化，但其實拍攝期間我已經很努力去調整同改進。我知道自己的聲音同懶音問題仲有好多不足之處，亦明白呢啲缺點唔係一朝一夕可以完全解決。所以我會繼續保持虛心的態度，多聽多學，多向專業人士請教，認真練習發聲同咬字。我希望大家喺日後嘅 Vlog 或者其他作品入面，可以見到唔一樣嘅我，見到我持續進步嘅痕跡。飾演Cat呢個角色，讓我更加清楚自己嘅不足，亦更加明白，要成為一個好演員，需要不斷努力同堅持。我會繼續加油，慢慢修正呢啲缺點。亦請大家繼續陪伴我、監督我，一齊見證我嘅成長。」

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